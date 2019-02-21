Сообщение о минировании Минобрнауки оказалось ложным

Анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило в адрес администрации Министерства науки и высшего образования РФ, сообщило агентство ТАСС. Изначально имелось в виду здание, которое расположено по адресу: Люсиновская улица, дом 51.

Однако, по данным пресс-службы Минобрнауки, речь шла о здании на Тверской улице. К счастью, сообщение оказалось ложным.

"Анонимное сообщение поступило не к нам, а на электронную почту Министерства просвещения РФ по адресу: Тверская, 11, - говорится в комментарии пресс-службы. - Здесь в настоящий момент размещаются подразделения Министерства просвещения РФ и часть департаментов Министерства науки и высшего образования РФ".

В Минобрнауки подчеркнули, что здание проверено кинологами. Взрывчатых веществ не обнаружено.