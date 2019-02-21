Театр им. Станиславского и Немировича-Данченко ищет молодых хореографов

Проектами по выявлению молодых дееспособных хореографов в последние сезоны обзавелись многие театры. Но формат, выбранный Музыкальным театром имени Станиславского и Немировича-Данченко, можно признать одним из самых успешных.

"Точка пересечения", обитающая на Малой сцене под крышей Музыкального театра, уже обеспечила театру полноценную премьеру на основной сцене - "Пижамную вечеринку" Андрея Кайдановского. Поэтому теперь за билетами на просмотры, проходящие раз в сезон, надо буквально охотиться, а хореографию - в прямом смысле рассматривать в бинокль.

В отличие от большинства других театров, заинтересовавшихся поиском хореографических кадров, "Станиславский" выбирает для своего проекта всего четырех участников, зато предоставляет им целых двадцать минут сценического времени - то есть, по стандартам современного театра, формат полноценного одноактного балета. Поэтому новичкам и дебютантам здесь не место, что подтверждают и биографии участников - каждый обладает солидным послужным списком.

Выбранный в недрах собственной труппы Максим Севагин засветился первыми постановками еще в подростковом возрасте, когда учился в Вагановской академии. С тех пор его постановки стали меньшим подражанием Баланчину, хотя и сохранили главным средством выразительности пуантовый танец. Он у хореографа стремится быть легким и скоростным, неожиданным в комбинациях и непредсказуемым в акцентах. Но, выбрав для исполнения точеные ноги Жанны Губановой и Анастасии Лименько, в нынешнем "Просвещении" Семагин и его сложносочиненная композиция увязли в их мягкости и напевности, пока не очень сочетающихся со стальным скоком саркастичной музыки Прокофьева.

Ольга Васильева, уже широко известная в узких профессиональных кругах благодаря победе на фестивале Context. Diana Vishneva, работает за пределами классического балета. В качестве исполнителей она выбрала Евгения Поклитаря, Анну Окуневу, Полину Заярную, Жана Дерягина, уже имеющих разнообразный профессиональный опыт. Им вместе с Элеонорой Сильверио и Натальей Сазоновой удалось интересно интонироваться в крепко сколоченную, но собранную из общих мест композицию "Борьба", которой, вероятно, пошли бы на пользу емкость и лаконичность.

Спектакль "Вовне" Бенуа Фавра отличает культура сборки всех элементов - от выбора музыки и исполнителей до владения пространством и постановки света. Это выдает опытную руку - и в биографии швейцарца, танцующего в Финском национальном балете, действительно числятся постановки в таких мощных труппах, как Балет Цюриха и Баварский государственный балет.

Солист Чешского национального балета Ондржей Винклат оказался единственным из хореографов, кто не стал сосредотачиваться исключительно на форме своего высказывания - на радость публике в своем спектакле "Проявление" он рассказал историю художника и его моделей - любовной пары. В мужском противостоянии выразительны были Александр Селезнев и Леонид Леонтьев, однако значительность спектаклю - даже в статике - придала Валерия Муханова. Правильный выбор исполнителей - тоже талант, которым и выделился в нынешней "Точке пересечения" Ондржей Винклат.