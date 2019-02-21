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21.02.2019 12:56
Проект: В регионах

В Калуге обсудили послание президента

20 февраля президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

На церемонии присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус.

Среди приглашенных был и глава городского самоуправления Калуги, член совета по развитию местного самоуправления при Президенте РФ Александр Иванов.

Фото: Калужская городская Дума
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- Послание президента - это основной программный документ, определяющий основные направления внутренней и внешней политики нашей страны. В этом году президентом был сделан особый акцент на внутреннюю политику и развитие социальной сферы, - поделился впечатлениями Александр Иванов. - Укрепление семейных ценностей, решение демографических проблем, инвестиции в человека станут одними из ключевых точек приложения усилий государства. Были озвучены конкретные меры поддержки многодетных семей, меры стимулирования рождаемости, повышения доходов семьи. Была поставлена задача полностью решить проблему с местами в детских садах для детей от 1,5 до 3 лет. Большое внимание президент уделил кадровому укреплению здравоохранения и образования: будут расширены меры поддержки в рамках программ "Земский доктор" и "Земский учитель". По-прежнему актуальными остаются вопросы экологии и утилизации ТКО и этому вопросу президент также уделил внимание. Отмечалась необходимость сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отходами, их переработки и утилизации. Как сказал президент, "люди должны видеть, за что они платят немалые деньги и какие реальные изменения происходят".

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