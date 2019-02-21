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21.02.2019 22:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В московских аэропортах задержаны и отменены почти 100 рейсов

Текст: Надежда Толстоухова

На фоне продолжающегося снегопада и сильного ветра в московских аэропортах - Шереметьево, Домодедово и Внуково - по состоянию на 22.35 по московскому времени задержано, по данным сервиса "Яндекс.Расписание", в общей сложности 97 авиарейсов. ​

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Так, в аэропорту Шереметьево задержан вылет 70 рейсов, во Внуково - 24, а в Домодедово - 5. Еще 14 рейсов отменены.

Ранее "Аэрофлот" отложил вылет сразу 23 рейсов, которые должны были отправиться вечером в четверг из аэропорта Шереметьево или прибыть туда. Причиной отсрочки в авиакомпании назвали поочередное закрытие на чистку взлетно-посадочных полос.

По данным центра Фобос, ослабление ветра ожидается сегодня в ночные часы, а начавшееся похолодание продолжится.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация Аэропорт Внуково Компании Авиация Аэропорт Домодедово Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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