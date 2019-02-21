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21.02.2019 22:52
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Девять месяцев и дар

В Москве открыт Музей военной комендатуры
Текст: Владимир Емельяненко
Фото: Михаил Синицын
Российская газета - Столичный выпуск № 40(7798)
Звуки "Катюши" и "Смуглянки" рефреном сопровождали открытие Музея истории военной комендатуры.

- Мы открываем не просто музей, - приглашает гостей на первую экскурсию военный комендант Москвы Евгений Селезенев, - это и интерактив, и игровой центр для школьников, студентов и курсантов, и место принятия присяги, и военно-учебный центр. Когда я узнал, что в музее можно строить компьютерные парадные расчеты и тренировать патрули, я понял, что такой обновленный музей мне по душе.

Экскурсию начальник научного отдела РВИО Юрий Никифоров начал с напоминания: комендатура как институт управления появилась при Иване Грозном, а комендатурой стала при Петре I, когда он назначил первого коменданта Москвы - Матвея Гагарина. Места расположения комендатура меняла не раз, но после 1918 года прочно обосновалась в особняке на Новой Басманной, 16, где и открыт музей.

- А кто это? - задержался у выцветшей от времени фотографии юнца в буденовке заместитель министра обороны России,

начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов.

- Красноармеец Прокопий Чернышев, - ответил экскурсовод. - Он получил орден боевого Красного Знамени. Посмертно. В комендантский час не пустил мародеров на склад продуктов.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Попутно Михаил Мягков, научный директор РВИО, заметил, что неважно, это были царские, советские или нынешние времена, комендатура всегда "охраняла общую историю, порядок и жизнь людей, независимо от их взглядов и убеждений". По этому принципу - общей истории - устроено выставочное пространство трех залов. Первый зал - через подлинные предметы и документы - рассказывает о зарождении комендатуры. Второй зал посвящен Великой Отечественной войне и организации Парада Победы 1945 года, доверенного комендатуре. С тех пор она всегда проводит парады 9 Мая. Третий зал - интерактивное лицо современной военной комендатуры. Стоит нажать на выбранную кнопку и можно узнать и о встречах глав иностранных государств, и о том, как делаются салюты над Москвой, и даже о том, как работают российская военная полиция в Сирии.

- Я своими глазами увидел, - делится впечатлениями от музея заместитель министра обороны России Андрей Картаполов, - как можно писать современную историю, ну, или ее события через музей вписывать в историю. Вот уж точно: не знаешь прошлого - не родишь будущего.

На что Михаил Мягков пошутил: "Срок реконструкции Музея военной комендатуры и его перестройки в многофункциональный центр занял ровно девять месяцев". Начальник Главного управления военной полиции Минобороны России Владимир Ивановский развил эту мысль. "Держите", - он передал дар из Сирии - три пакета книг, серию экспонатов и документов для музея.

Культура Арт Музеи и памятники Правительство Минобороны Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Фото
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