После дерзкой кражи полотна Архипа Куинджи из Третьяковской галереи руководители музеев в российских регионах задумались о введении дополнительных мер безопасности.

Росгвардия проконтролирует

Тульские чиновники при обсуждении вопросов безопасности музеев и охраны музейных ценностей особое внимание уделили областному художественному музею. Это неудивительно - музейная коллекция содержит более 25 тысяч экспонатов.

- В художественном музее картины можно вынести за пять минут. Кто угодно сможет подойти, пальцем ткнуть, облить краской, - возмущался глава региона Алексей Дюмин.

Заместитель министра культуры Тульской области Ирина Иванова попыталась оправдаться: "Областной художественный музей круглосуточно охраняет ЧОП. Все музейные смотрители снабжены брелоками тревожной сигнализации. Во всех залах ведется видеонаблюдение. Дополнительно проработан вопрос о закупке 52 стоек и 51 каната для ограждения картин и скульптуры, а также 31 стойки с выдвижной лентой".

Информация о стойках и канатах губернатора, видимо, не впечатлила. Он обратился к представителям управления Росгвардии с просьбой проконтролировать качество работы ЧОПа, охраняющего областной музей, и усилить охрану в случае необходимости.

К слову, тульские музеи в последний раз пытались ограбить в 2014 году. Покушение на кражу ценностей из районного краеведческого музея случилось в городе Суворове. Тогда сотрудники вневедомственной охраны задержали ранее неоднократно судимого 33-летнего местного жителя. Он проник в помещение, разбив окно, сработала сигнализация, и злоумышленника поймали.

Сдали в ломбард

В соседней Калужской области также усиленно работают над безопасностью. Тем более что летом 2015 года была кража полотен в Тарусской картинной галерее. Двое в масках ворвались в здание в тот самый момент, когда директор музея и искусствовед утром открывали двери и отключили сигнализацию. Один из нападавших размахивал пистолетом, второй угрожал шприцем с якобы инфицированной ВИЧ кровью. Грабители вынесли три картины - Поленова "Голова иерусалимского еврея", "Море у острова Капри" Айвазовского и "Распятие с предстоящими и святым Августином" Николо Алунно.

В числе негативных моментов музейщики называют оптимизацию - сокращение числа смотрителей

Попались они через десять дней - сдали в столичный ломбард картину Николо Алунно. Две другие хранились в Калуге. В настоящее время все три картины возвращены в галерею. А грабители получили 4,5 и 5,5 лет колонии строгого режима со штрафом по 50 тысяч рублей каждому.

С тех пор в Тарусской картинной галерее многое изменилось с точки зрения безопасности. Прежде всего появился охранник - раньше был только сторож. Смотрителям выдали "тревожные кнопки": сотрудники галереи уверяют, что охрана приезжает буквально через три минуты после ее нажатия. Помимо прочего, теперь все картины оснащены специальными датчиками. Есть и другие охранные нюансы.

- Мы постоянно работаем над безопасностью наших музеев. Это приоритет, - пояснила "РГ" директор Калужского художественного музея, филиалом которого является Тарусская галерея, Наталья Марченко. - С тех пор многое изменилось и в техническом, и в организационном плане. Попытки кражи картин раньше были и в Калужском художественном музее, в последнее время - нет.

В числе негативных моментов музейщики называют оптимизацию - сокращение числа смотрителей. По словам Натальи Марченко, это озадачивает, но все же численность смотрителей "стараются держать", чтобы все залы постоянно были под присмотром. Плюс - везде камеры видеонаблюдения.

- Главное, что реализовать похищенные картины невозможно. Такое ограбление - большая глупость, - уверена Наталья Марченко.

Вернули Левитана

В мае 2017 года полиция вернула в Плесский музей-заповедник пять полотен Левитана. Это четыре произведения из раннего творчества художника - "Овраг за забором", "Полустанок", "Речная заводь", "Розы" и поздняя работа "Тихая речка". Дерзкое ограбление Музея Левитана в Плесе произошло в ночь на пятое августа 2014 года. Двое неизвестных проникли в здание, залили две камеры видеонаблюдения краской из аэрозольного баллончика, а потом кувалдами разбили бронированное стекло. В момент ограбления сработала система защиты, но преступникам все равно удалось вынести картины. Полиция прибыла на место через четыре минуты после сигнала тревоги, однако воры к тому моменту уже успели скрыться.

По данным МВД, общая стоимость похищенных полотен составила около 77 миллионов рублей. Все картины были застрахованы на сумму от 13 до 20 миллионов рублей. Когда они исчезли, полиция возбудила уголовное дело по статье о хищении предметов, имеющих особую ценность.

Задержать злоумышленников удалось в декабре 2016 года в частном доме Подмосковья. В составе банды оказались двое нижегородцев и один иностранец, находившийся в розыске. Кроме кражи картин в Плесе, преступники успели совершить разбойное нападение на банк в Нижнем Новгороде и похитить оттуда более пяти миллионов рублей. Затем на одной из трасс Нижегородской области они организовали разбойное нападение с применением огнестрельного оружия на инкассаторов и сотрудников ДПС. В ходе обыска, помимо оружия и килограмма героина, у подозреваемых нашли одно из украденных полотен кисти Левитана. Остальные картины вскоре обнаружили на территории Нижегородской области. С полотнами провели реставрационные работы, однако большого вмешательства, к счастью, не потребовалось.

Комментарии

Алла Чаянова, директор Плесского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника:

- Во всех отделах Плесского музея-заповедника, куда входит и Музей Левитана, были усилены меры, обеспечивающие безопасность коллекций. Вопрос, которым сейчас очень озабочена общественность: "Почему не застрахованы предметы в постоянной экспозиции?" Музей страхует предметы исключительно на время проведения выездных выставок, это общемировая практика. Сегодня в фондах Плесского музея-заповедника более 80000 единиц хранения - чтобы застраховать все, не хватит и годового бюджета музея. Политика последних лет, проводимая в области культуры, - доступность. Музей стал местом, где бывать модно. Как следствие - увеличение потока посетителей. К сожалению, увеличение финансирования на поддержание соответствующих мер безопасности далеко не всегда за этим следует. Но даже при самых строгих мерах нет гарантии от противоправных действий третьих лиц - и этому в мировой практике также есть множество подтверждений.

Илья Наградов, заместитель директора Костромского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника:

- Мы переживаем за сохранность экспонатов всегда: и когда они куда-то вывозятся, и когда хранятся, и когда экспонируются. Сохранность собрания - это одна из пяти самых главных задач музея, прописанных в законе. Сейчас мы работаем в штатном режиме, у нас все стабильно. Нет такого, чтобы только по 20 человек допускали в зал. Если после случая в Третьяковской галерее будут выделены дополнительные средства на безопасность или появится специальная программа - это пойдет на пользу всем музеям: технологии меняются. Улучшать систему безопасности можно и нужно. Мы стараемся это делать и держать планку, несмотря на скудное финансирование. Но, я надеюсь, такие риски не будут закладываться в стоимость билетов.

Тем временем

Тульская таможня передала в художественный музей уникальное фарфоровое блюдо торговой марки Meissen, заказанное жителем Тулы в Германии, но затем отказавшегося его получить на почте. Предмет был изготовлен в 1953 году. Экспертиза подтвердила, что блюдо относится к категории культурных ценностей как предмет декоративно-прикладного искусства, созданный более 50 лет назад, и подпадает под действие закона РФ "О вывозе и ввозе культурных ценностей". Туляк обратился в таможню с отказом от посылки. Решением суда культурная ценность признана бесхозяйным имуществом, подлежащим безвозмездной передаче учреждению культуры.