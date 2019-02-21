В Подмосковье принят закон о льготах на вывоз мусора

Пожилые жители Московской области получили льготу на вывоз мусора. Соответствующий закон сразу в трех чтениях приняли депутаты Мособлдумы.

Льготы ввели по предложению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Неработающим пенсионерам будет предоставлена льгота на вывоз мусора в размере 30%. Тем, кто достиг возраста 70 лет, - в размере 50%. А пенсионеры старше 80 лет от оплаты этой услуги будут освобождены.

По данным министерства социального развития области, льгота положена порядка одному миллиону человек.