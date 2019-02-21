Скоро в "Шереметьево" откроется мост для самолетов. Как сообщает сайт стройкомплекса Москвы, по планам это должно произойти в первой половине 2019 года. Сооружение для нашей страны совершенно уникальное - по этому мосту будут двигаться только авиалайнеры, рассказал и.о. главного инженера проекта ОАО "Гипростроймост" Павел Чехомов. До сих пор такие путепроводы были в Лейпциге и Мюнхене: самолеты проезжают по этим мостам перед взлетом и после посадки.

Москве он потребовался, чтобы увеличить пропускную способность аэропорта. Сейчас там две взлетно-посадочных полосы, а для сооружения третьей, нужно пересечь Шереметьевское шоссе и реку Клязьму. Это и решено было сделать с помощью моста, по которому будут двигаться самолеты, а внизу по дороге, проходящей под путепроводом - машины. От реактивной струи из двигателей авиалайнеров их защитят специальные экраны, установленные над дорогой.

Шириной мост - 65 метров, а длиной - более 400. Это площадь, практически равная примерно трем с половиной футбольным полям. На такой полосе запросто смогут взлетать 30 самолетов в час.

Строительство моста завершено. Он успешно прошел все необходимые испытания. После благоустройства прилегающей территории начнет работать. Павел Чехомов подчеркнул, что мост способен выдержать даже такие тяжелые самолеты как 600-тонная "Мрия".