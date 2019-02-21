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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Заочная камера

Зятя Рауля Арашукова объявили в розыск
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Столичный выпуск № 40(7798)
В четверг Басманный суд Москвы заочно арестовал и сразу же объявил в международный розыск Руслана Агоева. Это зять Рауля Арашукова.

Агоева Следственный комитет подозревает в хищении газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.

Кроме него по делу о хищении газа в международном розыске еще трое граждан, которых подозревают в участии в преступном сообществе.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Первым арестантом в этом громком деле стал сенатор Рауф Арашуков. Его в конце января лишили неприкосновенности и задержали прямо в Совете Федерации. Статьи у него - серьезней некуда: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Известно, что сенатор вину не признал. Как и его отец, объявивший уголовное дело против него "политическим заказом". Рауль Арашуков по версии следствия, создал преступную группу, которая за несколько лет смогла украсть газа более чем на 30 миллиардов рублей.

Кроме Арашуковых уже арестованы гендиректор АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков, исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз" Алан Кятов, директор АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Игорь Травинов, заместитель директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов, директор филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузер Хашукаев.

Следственные действия идут в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Ессентуках, Невинномысске, Буденновске, Астрахани. В следственно-оперативных группах работает более 200 человек.

Происшествия Правосудие Следствие Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Уголовное дело сенатора Рауфа Арашукова
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