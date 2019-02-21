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21.02.2019 07:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Хабаровск заволокло дымом из-за аномально ранних природных пожаров

Текст: Юлия Гарднер

Хабаровск окутало дымом от природных пожаров в пригородах. В основном горит сухая трава.

Ранее в двух районах Хабаровского края - Ванинском и Советско-Гаванском - из-за аномально теплой зимы и отсутствия снега ввели противопожарный режим.

В Приморье на границе с нацпарком "Земля леопарда" произошел пожар

За минувшие сутки в регионе зафиксировали 25 термоточек, большая часть из которых - в Хабаровском районе, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МЧС.

Всего с начала пожароопасного сезона в этом году зарегистрировали пять природных пожаров общей площадью 3,9 тысячи гектаров.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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