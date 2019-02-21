Хабаровск заволокло густым дымом от палов и бытовых пожаров

Хабаровск заволокло густым дымом от пригородных палов и пожаров в пригороде краевого центра. Из-за отсутствия снега пожароопасный сезон в ряде районов Хабаровского края начался на целых два месяца раньше обычного.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю, ситуация сложная, но контролируемая. По данным космического мониторинга, на территории Хабаровского края зарегистрировано 25 термических аномалий. В основном это палы, возгорание сухой растительности. Термоточки зафиксированы в Совгаванском и Хабаровском районах. Сейчас там введен особый противопожарный режим.

Кроме того, в пригородах Хабаровска возникли почти одновременно несколько бытовых пожаров в частных домах, густой дым от которых также в отсутствии ветров проник в город.

Сотрудники местного МЧС заранее прогнозировали такую ситуацию. Как сообщается, раннему началу пожароопасного сезона в крае поспособствовала малоснежная зима и резкое потепление, которое пришло с юга и уже больше недели держится в регионе.

Дневные температуры в южных районах поднимаются до плюс 3-5 градусов. При этом только кажется, что такой температурный режим - не жара и не опасен. Для сухого степного климата даже такой нежаркий суховей из пустыни Гоби не первый год приводит к природным палам и возгораниям травы. Самое плохое предзнаменование грядущих проблем - отсутствие снежного покрова. Трава быстро высыхает и даже в декабре нередко отмечаются первые новогодние палы травы. Правда, не всегда ветер несет дым в сторону города, но в этот раз роза ветров сложилась не в пользу горожан.

Как сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Алексей Петрук, превышения ПДК по опасным выбросам нет. По информации Краевого центра прогнозирования чрезвычайных ситуаций, превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода в пробах воздуха не зарегистрировано.