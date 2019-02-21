Оптимизация трат считается в последнее время хорошим тоном в регионах ДФО. По крайней мере, сами представители власти говорят об этом много и часто, приводя в пример, кроме всего прочего, снижение расходов благодаря госзакупкам. Корреспонденты "РГ" выяснили, кому из чиновников удалось сэкономить (в первую очередь на себе) бюджетные деньги, а кто и не пытался это делать.

Еще полгода назад красивых автомобилей у парадного подъезда администрации Якутска было больше. Фото: Владимир Таюрский/РГ

Чудес не бывает

Едва вступив в должность, новый мэр Якутска Сардана Авксентьева распорядилась выставить на продажу все числящиеся на балансе городской администрации дорогие внедорожники. Вскоре последовал ряд других подобных решений. Апофеозом стала отмена двух уже заключенных контрактов на проведение чиновниками новогодних банкетов.

- Пока я здесь, никаких массовых гуляний за бюджетный счет не будет, - заявила Авксентьева.

Как и некоторые другие ее заявления, эта фраза стала крылатой и быстро разлетелась по стране. Жители других регионов начали писать о том, что якутянам повезло с "чудо-мэром". Да, повезло. Но как много говорит тот факт, что экономию нескольких миллионов рублей в России приняли за чудо.

Пока мэрия Якутска продавала свои внедорожники, администрация Вилюйского района машины покупала. Под занавес прошлого года она объявила аукцион на приобретение двух Toyota Camry 2018 года выпуска за 5,3 миллиона рублей. Лишь после вмешательства прокуратуры почти состоявшуюся расточительную сделку отменили.

Парламент республики во втором полугодии 2018-го увеличил себе финансирование на 12 миллионов рублей, несмотря на возражения правительства. Депутаты объяснили, что денег не хватает на зарплату сотрудников аппарата, командировки и закрытие долгов. Между тем местные СМИ насчитали, что в первом полугодии того же года половину запрашиваемой суммы Ил Тумэн потратил на закупки сувениров, подарков и главного раздражителя налогоплательщиков - наградных золотых часов.

Практически каждый год местные власти принимают решения, в соответствии с которыми денег на чиновников и избранников должно уходить меньше. Но получается все равно больше. В июне 2018-го руководитель республики Айсен Николаев призвал сократить расходы на праздники, пустые командировки и другие не самые важные дела.

- Начинать работу по оптимизации нужно с себя, - подчеркнул он.

Глава региона подкрепил слова тем, что своим указом сократил почти восемь процентов работников органов исполнительной власти. Прошло полгода. Недавно минфин республики отчитался о работе с казной. По его данным, в 2018 году при общем росте расходов бюджета на 12,1 процента объемы ассигнований по статье "Общегосударственные вопросы" выросли на 28,5. В эту статью как раз входит содержание госаппарата. Более высокими темпами (на один процент) росли только расходы на здравоохранение.

Экономия, впрочем, была. О ней отдельно упомянуто в том же отчете минфина: "321,5 миллиона рублей составил остаток бюджетных ассигнований по государственной программе Республики Саха (Якутия) "Социальная поддержка граждан в РС (Я) на 2018-2022 годы" в связи с экономией, полученной по итогам размещения заказов на поставку товаров, работ и услуг для государственных нужд, а также с уточнением контингента получателей социальных выплат".

Размах "болезни"

В еще недавние времена чиновникам Приморья было свойственно тратить бюджетные деньги не считая. Одно время "болезнь" приобрела большой размах. Чаще всего достоянием общественности становились неуемные аппетиты представителей власти - речь идет о приобретении автомобилей, мебели и государственных дач, ремонте загородных резиденций.

Порой госзакупки использовались как способ обогащения чиновников, а вовсе не сокращения бюджетных расходов. В прошлом году вся страна узнала о приобретении в крае жилья для сирот по завышенным в несколько раз ценам.

Например, по сведениям краевой прокуратуры, на покупку однокомнатной квартиры в поселке Ярославский чиновники потратили из бюджета 973 тысячи рублей. А за три месяца до проведения сделки эта же жилплощадь была продана собственником всего за 270 тысяч.

Глава Якутии Айсен Николаев призвал отказаться от расходов на праздники и пустые командировки

- Наши специалисты уверены, что сначала кто-то из сообщников скупал в разных районах края жилье подходящей площади - в основном однокомнатные квартиры по среднерыночным ценам. Затем объявлялся конкурс, и они же выставлялись на продажу уже дороже, - говорит старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

Но это все-таки криминальная схема, предмет особого разговора. А вот на вопрос, стали ли сейчас чиновники экономнее при трате бюджетных средств, наверное, стоит ответить утвердительно. По крайней мере, о дорогих госзакупках для обеспечения выполнения должностных обязанностей не слышно давно. И нарушения чаще всего касаются не стремления к личному обогащению или должностному комфорту за счет бюджетных средств, а неправильного применения ФЗ-44.

Обойдутся без яхты

С приходом нового губернатора в правительстве Хабаровского края взяли курс на экономию. Первым делом глава региона Сергей Фургал отменил госзакупки на 150 миллионов рублей. В список вошли две служебные квартиры стоимостью 5,5 миллиона рублей каждая, два автомобиля для чиновников по 2,5 миллиона, мультимедийная система для упраздненного ныне министерства информационной политики за 11 миллионов, канцелярия и мебель общей стоимостью в десять миллионов рублей, ковровые покрытия. Здесь же оказались банкеты и питание для чиновников, а также ремонт служебных квартир и помещений. На торги выставили правительственную яхту "Виктория" стоимостью миллион долларов, содержание которой ежегодно съедает 600 тысяч бюджетных рублей.

Следующим шагом стало сокращение немалых доплат к пенсиям губернатора, чиновников и депутатов Законодательной думы региона в два раза. К примеру, одному из парламентариев была положена ежемесячная доплата в 187 тысяч рублей из казны региона. Благодаря сокращению надбавок, бюджет ежегодно сможет высвобождать по девять миллионов рублей, которые потратят на социальные обязательства.

А экономия от грядущего сокращения подведомственных региональным властям учреждений и чиновников составит до 1,2 миллиарда рублей в год. Часть организаций объединят с сокращением штата, расходов на автомобили, помещения, перелеты, льготы.

Все эти шаги предпринимаются для уменьшения госдолга Хабаровского края, размер которого приблизился к 50 миллиардам рублей.

Вместе с тем экономить пока получается далеко не на всем и не всем. Сотрудники мэрии бизнес-классом летают за границу в командировки по обмену опытом. В декабре перед зданием той же мэрии появился ледовый городок, на создание которого потратили 1,5 миллиона рублей. А хабаровское МУП "Южное", обслуживающее дороги, непонятно для каких целей купило элитный внедорожник за 2,6 миллиона рублей.