На Камчатке спасли игравших на тонком льду детей

Спасатели Камчатского поисково-спасательного отряда МЧС накануне вечером вывели с опасного льда в бухте "Богородское озеро" троих подростков. Товарищи, младшему из которых 11 лет, а старшему 14, играли в судоходной бухте, не подозревая, что подвергают себя смертельной опасности. Об этом сообщил неравнодушный очевидец.

Как пояснил начальник поисково-спасательного подразделения Камчатского ПСО МЧС России Сергей Марков, "Богородское озеро" - судоходная бухта, где вода замерзает только ночью.

- Мы очень спешили, боялись, что дети в любую минуту могут провалиться в ледяную воду. Такое уже было в прошлом году, двое подростков провалились на "Богородском озере". Спасатели успели, спасли их, - рассказал Марков.

Детям объяснили, как правильно выйти из опасной зоны и контролировали все их передвижения. Когда подростки оказались в безопасности, с ними провели воспитательную беседу.