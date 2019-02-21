Если депутаты примут внесенный минпромторгом в Госдуму законопроект о нестационарной и мобильной торговле, в стране начнется новый "киосочный" бум. По словам заместителя министра промышленности и торговли России Виктора Евтухова, одних только автолавок может появиться не менее 50 тысяч. Замминистра утверждает: сейчас в России в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем во многих европейских государствах. Между тем для Владивостока актуальность этого утверждения сомнительна. Город по-прежнему является крупнейшим торговым центром Приморского края и всего ДФО.

Есть что и где продать

Сегодня на тысячу жителей дальневосточной столицы приходится 779,2 квадратных метра торговой площади при норме 617. Иными словами, обеспеченность жителей Владивостока - 126,3 процента. При этом привычна картина, когда часть "квадратов" пустует. Однако новые магазины все равно строятся. Так, анонсировано открытие весной крупного торгового центра "Калина Молл".

Как отмечает Приморскстат, на начало 2019 года во Владивостоке работали 1953 организации розничной сети и 2238 - мелкорозничной. Общий оборот торговых точек за минувший год вырос на 10,6 процента. Правда, специалисты связывают это не с улучшением финансового состояния горожан, а с увеличением туристического потока. Наиболее востребованы помещения на первых этажах, в то время как вторые-третьи не заполнены. А из-за пустующих мест растет цена аренды для оставшихся предпринимателей.

- Да, у нас есть где продавать, но качественными площадями город обеспечен плохо. При этом стоимость их аренды наиболее высокая в ДФО. Они обойдутся дороже, чем самые лучшие офисы, а это перекос. Поэтому и выгодно сооружать именно торговые центры. Среди их строителей даже наблюдается конкуренция. В некотором смысле они торопятся ухватить свое на костях мелких торговых точек, которые сейчас сносят или просто разоряют, - говорит эксперт в области строительства и недвижимости Виктор Кудинов.

Мал - не всегда удал

Кудинов имеет в виду планомерную борьбу администрации Владивостока с незаконно установленными киосками, павильонами, ларьками. До ночи длинных ковшей дело не доходит, но принудительный снос силами МУПа после решения суда осуществляется регулярно. За половину минувшего года демонтировали 310 нелегальных объектов.

За половину минувшего года во Владивостоке демонтировали 310 нелегальных павильонов

- Конечно, торговые центры выглядят эстетичнее, чем понатыканные вдоль дорог киоски, а тем более торговые базы, которых у нас почти не осталось. Но надо иметь в виду и то, что в большом комплексе покупатель оставляет больше денег, чем в условном магазине за углом, - замечает Виктор Кудинов.

- Да, Владивосток избавляется от незаконно установленных павильонов. Но это не значит, что город против малоформатной торговли. У нас определено 1139 объектов, где разрешается поставить киоск для торговли или общественного питания, но для этого нужно победить в аукционе. В таких ларьках, как правило, продают мясо, молочные продукты, выпечку, а также сувениры и журналы, - поясняет специалист администрации Владивостока Юлия Ульянова.

Переели

Существует в городе и торговля с автолавок, но преимущественно мороженой рыбой. Один из бизнесменов-политиков, имеющий отношение к добывающим компаниям, продает продукцию чуть дешевле, чем на рынках или в магазинах.

Есть и пит-стопы, торгующие фастфудным перекусом. Они предназначены для обслуживания автовладельцев, которые делают заказ, не выходя из машины. Если подобный павильон стоит без разрешения, мэрия начинает процедуру его сноса. К слову, пит-стопы на Дальнем Востоке - сугубо владивостокская фишка, в соседнем Хабаровске они, например, не прижились.

В целом политику ликвидации незаконно установленных павильонов горожане одобряют. Поэтому были несколько удивлены инициативой минпромторга вернуть на улицы палатки и ларьки. Вот какая ироничная реакция жителей Владивостока встретилась в соцсетях: "Предлагаю снести все ТЦ и на их месте организовать контейнеры, палатки, места для грузовиков. Улицу Фокина расчистить от непрактичных фонтанов и вернуть киоски. Это ж сколько новых рабочих мест сразу появится!".

Кстати



По свидетельству немецкого исследователя Лотара Дега, первый супермаркет в мире появился именно во Владивостоке. Это знаменитый торговый дом Кунста и Альберса. Ныне в этом здании размещается Владивостокский ГУМ.