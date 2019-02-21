Она 30 лет отдала медицинской передовой - реанимации - и не понимает разговоров про "синдром выгорания". После ухода пациента из жизни ее душа наливается свинцовой тяжестью. А долгожданные признаки положительной динамики в состоянии больного - всегда повод для ликования.

Светлана Шлейнинг: Без любви к людям в нашем деле нельзя. Фото: Максим Федоров

Лечить, спасать, помогать

Девчонку из хабаровского пригородного села Матвеевка заморской фамилией наградил муж.

- У супруга немецкие корни, его род живет в России еще с екатерининских времен, - говорит Светлана Шлейнинг, старшая медсестра реанимационного отделения Сахалинского перинатального центра.

Она из тех людей, кто с первых минут общения вызывает у тебя доверие. От нее исходят добро и материнское тепло.

Шлейнинг родом из советского деревенского неизбалованного детства.

- Родители целыми днями на работе. Нас было трое детей в семье. Хлеба с молоком поели или супчику, и вперед - на улицу. Сегодня вспоминаю то время только с теплотой, - улыбается Светлана.

С ранних лет у девочки появилось обостренное чувство ответственности и справедливости, ведь она старшая. Всегда заступалась за малых и слабых, за всех, кому тяжело и больно.

- Я ни о чем, кроме медицины, не мечтала. Только лечить, спасать, помогать, - говорит Светлана Шлейнинг.

По окончании восьмого класса она пошла в Хабаровское медицинское училище. После вступительных экзаменов ей сказали: можем принять только на педиатрическое отделение.

- А я, кроме хирургии, себя нигде не представляла, - машет рукой Светлана.

И тут судьба послала ей завуча из медицинского училища города Александровск-Сахалинский. Тот пообещал: "Приезжай к нам, вы­учишься на медсестру общего профиля. И хирургия будет твоей…"

Студенчество для 15-летней девчонки начиналось непросто. 1980-е. Чужой городок на краю незнакомого острова, комната на шесть человек в деревянном общежитии с единственным туалетом на два этажа. Раз в неделю помывка в городской бане. И ни одной родной души рядом.

- Валентина Николаевна Масюкова была нашим классным руководителем. Для всех нас она стала самой настоящей мамой. Благодарна ей до сих пор, - говорит Светлана.

Две пятилетки дежурств

После окончания училища Шлейнинг десять лет трудилась реанимационной сестрой в железнодорожной больнице Южно-Сахалинска.

До сих пор помнит свои первые слезы на работе. От тяжелой травмы, полученной в ДТП, умирал 18-летний парнишка. Врачи не боги, иногда бывают бессильны. Пациент уходил, а медсестра стояла рядом, крестилась и плакала.

Отдав медицине три десятилетия, она говорит, что выгорают те врачи и медсестры, кто так и не смог зажечься профессией.

- Без любви к людям в нашем деле нельзя, - уверена Светлана Шлейнинг.

Ее правило - разговаривать со всеми больными, даже теми, кто находится в состоянии комы. Они все чувствуют, в чем она не раз убеждалась.

"К нам в перинатальный центр женщины приходят за счастьем материнства, а оно порой очень трудно достается. Им нужно в этом помочь"

Реанимация - это безукоризненный порядок во всем, где каждый флакон, каждый шприц лежат на своем месте. Здесь дороги секунды, не минуты. Тут во главе угла командная работа.

- Если кто-то что-то упустит или ошибется, это обязательно скажется на общем результате, - говорит Светлана.

Две пятилетки дежурств в реанимации железнодорожной больницы она называет "большой человеческой и профессиональной учебой".

Счастье матерей

Старшей сестрой реанимационного отделения Сахалинского перинатального центра Светлана Викторовна Шлейнинг стала сразу после его открытия.

- Предложили, я согласилась. До этого у меня был опыт работы в реанимации Сахалинской областной больницы, - говорит она. - Но в перинатальном центре обстановка иная. К нам женщины приходят за счастьем материнства, а оно порой очень трудно достается. Им нужно в этом помочь.

Операции, осложнения после родов. Одни из первых, кто приходит пациенткам перинатального центра на помощь - реаниматологи.

- Наши доктора умеют практически все, это универсальные солдаты медицины, - уверена Светлана Викторовна.

Миг профессионального счастья она испытывает, когда после самых трудных родов или после тяжелой операции мать впервые видит своего ребенка и не может сдержать слез.

Старшая медсестра признается, что, работая в реанимации перинатального центра, она иногда выходит за рамки своих должностных обязанностей.

- Бывает, иду в церковь и ставлю свечки за здоровье наших пациенток. Может, потому что я сама мама, - говорит Светлана Шлейнинг.

У нее взрослая дочь, и уже хочется внуков.

Безотказная

Одна из отдушин у сахалинки с немецкой фамилией - русская баня. Много лет она заводила в компании, которая раз в неделю встречается в парной.

- Отличный пар, дубовый веник и чай, заваренный из трав, - самое настоящее счастье. Все стрессы и негатив моментально улетучиваются, - смеется Светлана Шлейнинг.

Знакомые и родные часто обращаются к ней за помощью - отказа нет никому.

- Сосед после инсульта, ну как я могу отказать в помощи или совете? И укол приду сделаю, и жене что-то подскажу по уходу за больным. Так должно быть, - уверена Светлана.

30 лет работы в реанимации - колоссальная школа.

Себя она считает счастливым человеком. Разве что иногда жалеет, что не получила диплом врача.

- Потом вспоминаю, что без медсестер медицины не бывает, и все сомнения исчезают, - улыбается Светлана Викторовна.

Прямая речь

Ольга Колесова, заместитель главного врача Сахалинской областной больницы:

- Про таких, как Светлана Шлейнинг, говорят: человек на своем месте. Грамотная, требовательная, чуткая. У нее в отделении очень четко налажена работа среднего и младшего медперсонала. А еще у Светланы замечательное чувство юмора, которое в сложную минуту помогает и докторам, и пациентам.