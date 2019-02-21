В Сахалинской области собираются ввести штрафы за выход на зимнюю рыбалку во время действия запрета, объявленного МЧС, на прогулки по тонкому льду. В сезон здесь спасают горе-смельчаков с отколовшихся льдин едва ли не каждую неделю. Соответствующий законопроект уже подготовили.

- Необходимость принятия этого документа назрела давно, - рассказал "РГ" Геннадий Белослудцев, главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС по Сахалинской области. - Нам регулярно приходится выезжать на спасение рыбаков с оторванных льдин. Многие сахалинцы игнорируют призывы МЧС не выходить на опасный лед, но при этом считают, что спасатели в любом случае обязаны прийти на помощь. Мы подготовили поправки в областной закон об административных правонарушениях. Предполагаются штрафы: для физических лиц - от тысячи до трех, для должностных - от пяти до десяти тысяч, для юридических лиц - от 20 до 50 тысяч рублей.

Масштаб потрясает. Спасатели вывозят людей десятками и сотнями. 30 января в сахалинском заливе Мордвинова в трех километрах от берега припай дал трещину, а после стремительно разрушился. На берег с оторвавшейся льдины были доставлены 120 рыбаков-любителей, из них 73 - с применением плавсредств.

До того как льдина отрывается, обычно разыгрывается целый спектакль - сотрудники МЧС подают рыбакам знаки, что необходимо покинуть опасное место. Но храбрость увлеченных "подледников" не знает границ - до поры до времени, конечно.

И хорошо если обходится без жертв. В Приморье подобный закон был принят весной прошлого года. Депутаты не стали затягивать с документом после того как МЧС объявило, что с начала осени по середину декабря 2017-го - в общем-то за считанные дни! - на неокрепшем льду в крае погибли 16 человек. Сейчас штраф, который должны заплатить жители Приморья за выход на тонкий лед, составляет от 500 до тысячи рублей в период ледостава, за выезд на машине - от одной до трех тысяч рублей на человека.

Между тем эти штрафы можно приравнять лишь к воспитательным беседам, но никак не к экономическим мерам воздействия на нарушителей. Сотрудники МЧС и общественники уже устали объяснять, в какую сумму обходится спасение любителей свежей рыбки. Нижняя граница - пять тысяч рублей на каждого смельчака. А верхних пределов нет. Ведь, например, час полета вертолета Ми-8 "съест" 150-180 тысяч рублей. 17 февраля 2017 года в том же заливе Мордвинова около часа спасали с оторвавшейся льдины семь рыбаков. Вертолет, две моторных лодки, два снегохода, две "Газели" и работа нескольких сотрудников МЧС стоили 158 тысяч рублей. Платил бюджет.

Занимательные истории о спасении любителей подледной ловли могут рассказать и на Колыме. В марте 2017 года здесь вывезли со льда 26 человек.

Только за один день в сахалинском заливе Мордвинова с оторвавшейся льдины спасли 120 рыбаков

- Если разделить затраты только нашего подразделения на количество спасенных, получится, что на каждого мы потратили более 30 тысяч рублей. А ведь на патрулирование и спасение в этот день выезжали и другие службы МЧС, - подчеркнул начальник управления по делам ГО и ЧС мэрии областного центра Олег Аверьянов.

Магаданцы предпочитают далеко не ездить, рыбачат поблизости - в бухтах Гертнера и Нагаева. В городе сегодня действует постановление мэрии о запрете выхода на лед, но колымских рыбаков это не останавливает. По словам сотрудников ГО и ЧС, ежедневно в бухтах они наблюдают до тысячи машин. Правда, в Нагаева их количество минимально - пять-шесть, основная масса "оккупировала" лед бухты Гертнера.

-Насколько постановление о запрете эффективно, тяжело сказать. Люди, увидевшие знак о том, что выход на лед запрещен, не всегда на него разумно реагируют, а правильнее сказать, в большинстве случаев его игнорируют. Тем самым, будучи проинформированными, умышленно подвергают себя и других смертельной, повторю, смертельной опасности, - констатирует Олег Аверьянов.

Колымчане о плохом предпочитают не думать.

- Пока рыба идет, нужно ловить, ведь она нас ждать не будет, - смеется заядлый рыбак с десятилетним стажем Вадим Куликов, подготавливая снасти к утренней рыбалке.

Также не забывают магаданцы и про "корюшковый рай", так называют они бухту Мелководная (приблизительно 100 километров от города). Правда, путь туда зачастую "выливается" в запоминающееся приключение. Главная особенность залива - в его труднодоступности: это значит, что рыбы там много, а людей мало. Поэтому каждые выходные десятки машин едут попытать удачу. Дороги как таковой нет - есть направление и тундра. Зимой при хорошем раскладе до бухты можно доехать за четыре часа. Ситуация меняется в пургу или оттепель - "трассу" заметает либо она начинает проседать. То есть спасать порой приходится даже не добравшихся до льда.

- В бухту Мелководная мы выезжали в этом году уже дважды, слава богу, удалось обойтись без жертв, - рассказывает начальник Магаданского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Павел Клочков.

Впереди весна. Практика показывает, что расслабляться насчет любителей подводной ловли на Дальнем Востоке нельзя вплоть до лета. 9 мая 2018-го на Колыме сняли с льдины 20 человек. Потом уже сотрудникам МЧС рыбаки признавались, что видели промоины, что лед практически уходил из-под ног, но они вопреки этому стояли и ловили дальше.

Когда верстался номер

Административную ответственность за выход на тонкий лед в Магаданской области по инициативе регионального управления МЧС ввели еще в 2017 году, но наказывать нарушителей начали только на этой неделе. За выезд в бухты Гертнера и Нагаева рыбакам придется заплатить две-четыре тысячи рублей. Спасатели и сотрудники мэрии зафиксировали уже несколько десятков нарушений, по которым будут составлены протоколы.