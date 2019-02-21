Суд оправдал главного дорожника Хабаровска

Уголовное дело, возбужденное в отношении начальника дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олега Гроо, прекращено.

- В судебном заседании представители потерпевшего заявили ходатайство о прекращении уголовного дела и пояснили суду, что обвиняемый извинился, причиненный преступлением вред загладил в полном объеме, претензий к чиновнику потерпевшая сторона не имеет, стороны примирились, - рассказала старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.

Как именно была заглажена вина, неизвестно.

Напомним, Олега Гроо обвиняли в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (часть 1 статьи 169 УК РФ). С 2016-го по октябрь 2018 года к нему обращались представители компании-застройщика, которая возводит комплекс жилых домов в Индустриальном районе города. Они просили дать разрешение на строительство примыкающего к главной дороге съезда из квартала. Но глава дорожного управления под разными предлогами отказывался выдавать согласие.

В связи с этим, заявляли в СК, у строительной организации могли возникнуть сложности по вводу в эксплуатацию части жилых домов, что привело бы к нарушению прав дольщиков.

На время следствия главного дорожника города отстранили от должности.

Олег Гроо в суде подтвердил, что примирился с потерпевшими.

Учитывая эти нюансы, а также то, что он ранее к уголовной ответственности не привлекался, Центральный район Хабаровска вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.