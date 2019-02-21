В ЕАО появится единый онкологический центр

Единый онкологический центр планируют создать в Еврейской автономной области. Об этом заявил глава региона Александр Левинталь после выступления президента РФ с посланием Федеральному собранию. В нем Владимир Путин говорил о необходимости изменить ситуацию с оказанием помощи онкобольным.

По словам главы государства, на борьбу с онкологическими заболеваниями правительство РФ в ближайшие шесть лет выделит около триллиона рублей. Очень важную роль будет играть ранняя диагностика.

- Для нашего региона это крайне актуально, так как упор был сделан на первичное звено: решение вопросов по фельдшерско-акушерским пунктам, внедрению принципов "бережливой поликлиники", - прокомментировал Александр Левинталь. - К сожалению, заболеваемость и смертность онкобольных в области достаточно высокая. И мы уже ведем работу по ее снижению. В ближайших планах создать Единый онкологический центр.

Губернатор также подчеркнул, что в ЕАО решают проблему с медицинскими кадрами. В прошлом году было куплено 54 квартиры для врачей.