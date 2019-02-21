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21.02.2019 06:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Бой с тенью

Власти региона признали себя безоружными в борьбе против нелегального бизнеса
Текст: Владимир Таюрский (Якутск )
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 38(7796)
Создать условия, при которых бизнесу было бы выгодно работать только "по белому", - заветная мечта любого регионального правительства. В первую очередь потому, что это принесет в казну дополнительные налоговые поступления. В теории все кажется просто: одних подстегнул кнутом, других поманил пряником. Но пряников на всех не хватает, а кнут, похоже, только в теории и существует. По крайней мере, так обстоят дела в Якутии.
Предприниматели зачастую выбирают "черную" бухгалтерию, считая, что это проще и выгоднее. Фото: Нина Зотина / РИА Новости Предприниматели зачастую выбирают "черную" бухгалтерию, считая, что это проще и выгоднее. Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Предприниматели зачастую выбирают "черную" бухгалтерию, считая, что это проще и выгоднее. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Несколько лет назад якутские предприниматели, которых уже замучила заведомо проигрышная конкуренция с нелегалами, совместно с тележурналистами сняли фильм о теневом бизнесе. Владельцы подпольных предприятий прямо на камеру заявляли: "Плевали мы на ваши законы".

Этот ролик вызвал некоторое оживление на фронте борьбы с теневиками, но в итоге все свелось к обсуждению проблемы на разных уровнях. В ходе очередного круглого стола в парламенте республики многие выступающие лишь разводили руками: способов давления на законопослушных предпринимателей миллион, а вот нелегальных торговцев ухватить не за что. Кассовых аппаратов нет, чеков нет, а значит, и торговли нет. Были попытки возбудить уголовные дела, но даже доказать сам факт такой коммерции при отсутствии формальных признаков невозможно.

Фото: Александр Хитров
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Только по официальным данным, около трети "деловых людей" в регионе предпочитают работать, не оформляя свои отношения с государством. Они создают сильную, но нездоровую конкуренцию "белому" бизнесу, вытесняя с рынка коллег, которые исправно платят налоги и отчисляют положенные проценты в различные фонды.

Как считает заместитель председателя правительства республики Кирилл Бычков, среди теневиков есть заблудшие овцы, которых можно переманить на светлую сторону методами стимулирования. В числе стимулов он называет льготные кредиты, различные формы поручительств, более активное участие государства в создании необходимой для развития бизнеса инфраструктуры, лизинговые механизмы и в целом вложение бюджетных денег туда, "где недостаток средств сдерживает рост деловой активности".

- Мы работаем над тем, чтобы предпринимателям было выгоднее действовать законно и получать поддержку от государства, - говорит вице-премьер.

В прошлом году на подобные цели из бюджета было выделено 1,2 миллиарда рулей. Эти деньги помогли почувствовать себя более уверенно многим представителям легального бизнеса. Оценить потенциальную действенность стимулирующих мер в отношении нелегалов корреспондент "РГ" попросил знакомого предпринимателя Максима, предоставляющего услуги в сфере земельных отношений.

Способов давления на законопослушных предпринимателей миллион, а вот нелегальных торговцев ухватить не за что. Касс нет, чеков нет, а значит, и продаж нет

- Возможность получить что-то от государства, конечно, влияет на выбор начинающих, - отметил он. - Но сомневаюсь, что подобными мерами можно вытянуть из тени людей, уже вкусивших преимущества незаконного ведения дел. Вот я работаю "по-белому". После выдачи зарплаты сотрудникам и выплаты всех налогов и сборов у меня на развитие остается менее половины выручки. А теневик с той же суммы оставляет себе 80 процентов, потому что он только раздает конвертики работникам и больше никуда ничего не платит. Ему нет смысла светиться ради какой-то разовой льготы, он и без того в шоколаде. Его надо выкорчевывать какими-то другими способами.

В республике есть сторонники радикальных методов борьбы с нелегалами. К примеру, депутат регионального парламента Виктор Федоров считает, что надо изымать у теневого бизнеса незаконную материальную базу:

- Нелегальное предпринимательство должно наказываться лишением средств производства.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Но кто позволит?

- Если нелегал открывает торговый центр в жилом доме, ты туда даже зайти с проверкой не можешь, - говорит глава региона Айсен Николаев.

По его мнению, решать проблему надо для всей страны, потому что прорехи в законодательстве не позволяют не то что эффективно пресекать теневой бизнес, но даже выявлять нарушения в этой сфере. Недавно он предложил выработать действенные методы борьбы с нелегальным предпринимательством побывавшему в Якутске заместителю генерального прокурора РФ Игорю Ткачеву. По словам Николаева, все возможные действия в этом направлении, предпринимаемые республиканскими и муниципальными властями, сводит на нет отсутствие правовой основы.

- К сожалению, у нас, как и во многих других субъектах, теневой бизнес пока чувствует себя достаточно безнаказанно, - подчеркнул глава республики.

Кстати

Нелегальное предпринимательство порой становится синонимом криминального. Недавно Верховный суд Якутии приговорил к длительным срокам заключения двух убийц. Житель Якутска сообщил в полицию о том, что один из них занимается незаконной продажей контрафактного алкоголя. Пока полицейские разбирались с этим заявлением, торговец нанял киллера, и тот в традициях бандитских 1990-х выпустил в заявителя восемь пуль из пистолета с глушителем.

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