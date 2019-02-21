Две уфимки незаконно получили гранты на 6,5 млн рублей

В Уфе перед судом предстанут две женщины 51 и 58 лет, обвиняемые в серии мошенничеств и незаконном образовании юрлица. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

По версии следствия, в период с 2012 по 2016 годы уфимки незаконно оформили субсидии из регионального бюджета и причинили ему ущерб в 6,5 миллиона рублей. Для этого женщины использовали шесть компаний, среди которых были и фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц. Также в схеме фигурировали реальные организации, которые принадлежали знакомым обвиняемых.

Коммерсантки от имени юрлиц подавали заявки на различные гранты и субсидии, предоставляя в министерства копии поддельных документов и несуществующие контракты. Уфимки активно использовали в своих целях начинающих коммерсантов, вводя их в состав учредителей фирм-однодневок. При том молодые предприниматели не подозревали, в какую аферу их вовлекают.

Таким образом предприимчивые женщины незаконно получили гранты для начинающих молодых предпринимателей, а также им субсидировали часть затрат по программам по энергоснабжению и расходы на участие в международных выставках.

Как уточнили в прокуратуре республики, обвиняемые своей вины не признают. Их дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Уфы.