Прошедший в феврале первый республиканский форум школьного образования "Взлетай!" показал: в этой сфере предстоят большие изменения. И введение пятидневки во всех школах региона только первая ласточка. О том, что ждет школьников и учителей региона, рассказал на "деловом завтраке" в "РГ" и.о. министра образования Башкирии Айбулат Хажин.

Айбулат Вакилович, "РГ" уже подробно писала о введении пятидневки в школах. Какие еще изменения произойдут в этом году?

Айбулат Хажин: У нас целый ряд интересных и важных проектов: развитие дополнительного образования, оснащение кабинетов химии и физики, внедрение электронных сертификатов на отдых и многое другое. Но пятидневка продолжает оставаться в центре внимания. Поэтому, повторюсь: наши образовательные организации уже давно автономны в решениях по организации учебного процесса, а значит, имеют право самостоятельно определять программу обучения детей. Переход на пятидневку будет осуществляться после принятия коллегиального решения с родителями, которые, кстати, в большинстве своем восприняли эту новость положительно, о чем свидетельствуют отклики в социальных сетях.

Качество образования от сокращения учебной недели страдать не будет, ведь в арсенале у наших школ есть еще внеурочная деятельность и часы для дополнительного образования. Но и санитарные нормы педагоги тоже учтут. Для учителей, чтобы они не потеряли в зарплате, предусмотрены стимулирующие и компенсирующие выплаты.

И все-таки одну субботу в месяц детям придется идти в школу. Наши специалисты разработали календарь культурных, спортивных и патриотических мероприятий. К примеру, одна из суббот будет посвящена сдаче нормативов комплекса ГТО. Другую отдадут не менее важному мероприятию - диспансеризации. В этот день офтальмологи, стоматологи и другие специалисты смогут составить картину здоровья ребенка и дать свои рекомендации. Вряд ли родители будут противиться такому времяпрепровождению.

Какой из запланированных проектов в этом году наиболее полезный для детей?

Айбулат Хажин: С точки зрения здоровья считаю прорывной идею возрождения школьных кабинетов стоматологии, ведь многие болезни возникают из-за проблем в полости рта. По всей республике таких сохранилось лишь 60, остальные давно ушли в небытие. Благодаря образовательной программе "Взлетай" у нас есть возможность все изменить. До конца года откроем и оборудуем как минимум по одному стоматологическому кабинету в муниципалитете. Речь идет о 54 сельских школах в райцентрах. На каждый кабинет потратят около миллиона рублей. Приобретение расходных материалов возьмут на себя медучреждения.

В школьных зубных кабинетах будет проходить санация и минимальное лечение. Главное - врач сможет своевременно обнаружить проблему и направить маленького пациента на дальнейшее обследование к специалисту в поликлинику.

Сейчас обсуждаем с региональным минздравом вопрос об увеличении числа школьных медсестер. Сегодня их нет в 30 процентах образовательных организаций. Многие работают неполный день. Будем вместе с коллегами постепенно исправлять положение.

Здоровье непосредственно связано и с качественным отдыхом. Вы отметили, что изменения коснутся и этого направления?

Айбулат Хажин: В Башкирии много лет работает система оздоровления и отдыха детей в возрасте от семи до 15 лет. Ежегодно из консолидированного бюджета на эти цели выделяется полтора миллиарда рублей. Нам важно, чтобы на бюджетные деньги качественно отдохнули как можно больше школьников. Поэтому внедрили электронные именные сертификаты. Теперь жителям республики не нужно обращаться в отдел кадров своего предприятия за получением путевки в лагерь для ребенка. Можно все сделать через интернет: зарегистрироваться в информационной системе, подтвердив в районном отделе образования свое место работы справкой.

Когда организацией отдыха детей занимаются предприятия, часто бывают нестыковки из-за отсутствия путевок на нужные даты. Теперь сами родители в личном кабинете могут не только выбрать лагерь, но и удобное время отдыха из реально имеющихся свободных мест и заездов. Новая система в онлайн-режиме контролирует заполняемость всех санаториев и лагерей.

Также электронный именной сертификат дает возможность сэкономить время на поиске информации о базах отдыха, так как все данные и фотографии есть в системе. Каждый родитель сможет выбрать лагерь, исходя из своих финансовых возможностей, а региональный бюджет компенсирует часть затрат. В этом году для работников бюджетной сферы сумма составляет 15 тысяч рублей, для остальных категорий - восемь тысяч рублей.

Пока детям предлагают отдохнуть на территории Башкирии, но сейчас мы ведем переговоры со здравницами Крыма и Краснодарского края. Думаю, совсем скоро решим вопрос.

Будут ли внедрять электронные сертификаты и на другие услуги?

Айбулат Хажин: Да, это достаточно интересный и перспективный инструмент. С начала нового учебного года мы планируем ввести сертификацию дополнительного образования детей в рамках федеральной программы "Успех каждого ребенка". Этот пилотный проект мы немного доработали.

Родители, зарегистрировавшись в программе, смогут в режиме онлайн оформить на ребенка именной электронный документ, на котором числится определенная сумма денег. Его можно направить только на оплату дополнительных занятий: шахматы, бассейн, кружки и так далее. Родителям достаточно отметить в системе, куда будет ходить их сын или дочь (может быть как бюджетная организация, так и коммерческая), и туда из бюджета региона направят оплату за занятия. Если ребенок решит бросить кружок, оплата тут же приостановится. И оставшуюся сумму можно потратить на другие занятия.

Уверен, внедрение электронных сертификатов поможет создать среди организаций дополнительного образования здоровую конкуренцию, а значит, повысить качество преподавания. А главное - у всех детей, вне зависимости от дохода их родителей, теперь появится возможность посещать различные кружки, в том числе и коммерческие. Конечно, образовательная организация должна быть лицензированной.

Наши проекты - ответ на требования времени. Мы хотим дать детям качественное образование, но не в ущерб их здоровью. Ведь не секрет, что сегодня ребят сложно оторвать от гаджетов, их физическая активность снижается, у многих появляются проблемы со зрением, осанкой и пищеварением. Поэтому наши усилия направлены на качественное улучшение сложившейся ситуации в системе образования.

Между тем

Сотрудники министерства образования Башкирии провели ревизию школ и выяснили, что многие из них на уроках физики и химии до сих пор используют оборудование 60-70-х годов. У них не хватает реактивов, вытяжек, сейфов для химических веществ и даже посуды. В связи с этим на днях в республике запустили проект по оснащению необходимым оборудованием кабинетов химии и физики. В этом году в нем участвуют по одной школе из каждого из 70 муниципалитетов республики. Для оснащения кабинета физики требуется минимум 500 тысяч рублей, а химии - 600 - 700 тысяч рублей. Деньги выделит республика и частично муниципалитеты. Но не родители.

Как отметили в минобразования региона, предприятия республики периодически тоже вкладываются в оснащение сельских и городских школ Башкирии, но эта помощь не носит массовый характер.

Ключевой вопрос

Еще один пилот, который непосредственно касается учителей, грантовая программа "Сельский учитель". Действительно, все так плохо с кадрами на селе?

Айбулат Хажин: Да не хватает учителей математики, иностранных языков, физики, химии. В деревнях работают педагоги, которые ведут по три-четыре предмета. Бывают случаи, когда учителя работают на две, две с половиной ставки. Мы постараемся разгрузить часть педагогов, чтобы сформировать реальный банк вакансий для молодых специалистов.

Сегодня в регионе на педагогических специальностях обучаются около 12 тысяч студентов, которые могли бы закрыть кадровый дефицит. Но как их завлечь в село? Решением может стать грантовая система, которую вводит программа "Сельский учитель". Ежегодно в республике будем выделять 100 грантов по 600 тысяч рублей и дополнительно земельный участок для жилищного строительства. Среди требований к учителю - возраст до 35 лет. Также он должен проработать в муниципалитете следующие десять лет.

Этот проект важный, нужный и своевременный, ведь сегодня средний возраст педагогов школ - 53 года. Будем менять эту ситуацию.

Цифра

1310 школ работает в Башкирии.