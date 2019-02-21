Зачем Федор Шаляпин бегал в Госбанк в Петрограде, у кого любил фотографироваться и кем числился на родине своих родителей, будучи даже в зените славы, расскажут архивные документы. На днях в Центральном государственном архиве Кировской области представили недавние поступления из собрания родственников всемирно известного певца.

Любил попозировать

Сын крестьян Вятской губернии Федор Иванович всегда считал себя "вятским мужичонкой", хотя родился в Казани. На вятской земле учился, там впервые запел в церковном хоре... А потому и у кировчан к Шаляпину особые любовь и интерес.

- Мы представили не только новые поступления в архив, но также все имеющиеся у нас документы, связанные с Шаляпиным: от метрических записей с актовыми записями о рождении и бракосочетании его родителей до документов о родственниках и его творческой деятельности. На сегодня у нас их собрано свыше ста, - рассказывает директор Центрального государственного архива Кировской области (ЦГАКО) Елена Царева. - 88 документов в конце 2018 года нам передал на хранение педагог, краевед и коллекционер Валерий Журавлев. Среди них - документы семьи Георгия Николаевича Клейнгауса.

Его мать Евгения Ивановна Моралева приходилась Федору Шаляпину двоюродной сестрой по линии матери.

- Георгий Николаевич родился в 1920 году в Томске. Его отец - из Сибири. Из Томска семья переехала в Вятку, - рассказала начальник отдела научно-справочного аппарата госорганов ЦГАКО Ирина Лупанова. - С 1938 по 1941 год двоюродный племянник Шаляпина учился в Казанском химико-технологическом институте. В годы Великой Отечественной принимал участие в освобождении Варшавы, штурме Берлина. После Победы продолжил учебу в Казанском институте, а затем вернулся в Киров и работал в проектном конструкторском бюро тяжелого машиностроения, санэпидемстанции. Умер Георгий Николаевич в 2008 году, в Кирове живут его сын и внуки.

Среди семейных реликвий, переданных в госархив, альбом с фотографиями сценических образов Шаляпина, снятыми с конца 1890-х по 1916 год.

- В основном они сделаны в московских фотоателье Карла Фишера и Василия Чеховского. У последнего была самая большая фотомастерская - семейный бизнес. Федор Иванович любил у него сниматься. Причем, некоторые фотографии сделаны во время спектаклей, что при аппаратуре того времени представляло определенную сложность, - подчеркнула Ирина Лупанова.

Фотопортреты певца - в быту, на сцене - пополнили коллекцию снимков Шаляпина с Максимом Горьким, участниками литературного кружка, среди которых, в частности, создатель русского народного хора Митрофан Пятницкий.

Впервые широкой публике архивисты представили подлинный абстрактный рисунок, выполненный Федором Шаляпиным в 1922 году. Трудно угадать в набросанном карандашом на листке блокнота карманного размера прямоугольнике с чем-то витиеватым внутри сцену. Но именно актрису на подмостках театра изобразил Шаляпин на клочке бумаге, оказавшемся у него под рукой, - так утверждает друг певца Михаил Сергеев.

Когда не было мобильников

Этнограф Михаил Алексеевич Сергеев занимался изучением Камчатки и Сибири. А в первые годы советской власти был уполномоченным Наркомата финансов по Северо-Западной области. Его кабинет располагался в Госбанке в Петрограде.

Федор Иванович дружил с Сергеевым, любил побеседовать и посидеть с ним в ресторанах после спектаклей. В ЦГАКО хранятся фотокопии двух писем Шаляпина Сургееву. В июне 1922 года певец перед зарубежными гастролями приглашает семью Сергеевых на обед, который станет прощальным. В Россию Шаляпин больше не вернется...

Порой Федор Иванович наведывался к Сергееву в его рабочий кабинет в Госбанке.

- Дело в том, что у Сергеева была прямая телефонная связь с Москвой. И Шаляпин ею пользовался, чтобы позвонить своей первой жене, - говорит Ирина Лупанова. - В нашем архиве хранится фотография, на которой запечатлен Михаил Сергеев в том самом кабинете, где на его рабочем столе стоит, возможно, тот самый телефон, по которому Федор Иванович и разговаривал с Иолой Торнаги.

С итальянкой примой-балериной Иолой Торнаги бас познакомился в Нижнем Новгороде. И она стала его женой, в браке с которой у Шаляпина родилось шестеро детей: Игорь (умер в возрасте 4 лет), Борис, близнецы Федор и Татьяна, Ирина и Лидия. Однако, не оформив официального развода с Торнаги, Шаляпин сблизился с Марией Валентиновной Петцольд (урожденной Элухен), от которой у него родились три дочери: Марфа, Марина и Дасия. Одна семья Шаляпина жила в Москве, вторая - в Петрограде...

Не исключено, что во время одного из телефонных разговоров в кабинете Сергеева с Иолой Торнаги Федор Иванович и набросал на скорую руку зарисовку "Актриса на подмостках", которую Сергеев, будучи дотошным, и подобрал.

- Кстати, отзывы о рисунках и скульптурах Шаляпина очень хорошие. Специалисты говорят, что выполнены они достаточно профессионально, - продолжает Ирина Лупанова. - По воспоминаниям современников, Федор Иванович сам изящно накладывал себе грим, преображаясь буквально на глазах. Так, при крупных чертах лица он умудрялся превратиться в скелет, работая над образом Дон Кихота.

Крестьянин мирового звучания

Благодаря исповедным росписям и метрическим книгам архивисты составили полную родословную рода Шаляпиных.

Исповедная роспись - ежегодный отчетный документ, который в Российской империи XVIII - начала XX веков составлялся по каждому приходу православной церкви. По сути, это был посемейный список всех проживающих на его территории прихожан с указанием для каждого человека, был ли он в этом году во время Великого поста или во время других трех постов на исповеди и причащался ли у своего священника, а если нет - то по какой причине.

В исповедных росписях фиксировалось социальное положение, владельческая принадлежность, место жительства, возраст, состав семьи прихожан. А потому это важные источники в генеалогических исследованиях.

- Самая ранняя роспись в нашем архиве - роспись Петропавловской церкви села Вожгалы Вятского уезда - датируется 1749 годом. В ней указан Клемент Васильевич Шелепин - крестьянин 87 лет. Возможно, он и есть родоначальник Шаляпиных. Фамилия рода трансформировалась с Шелепиных на Шаляпиных. Нередко в фамилиях, как и названиях населенных пунктов, менялись буквы - кто-то не так услышал, кто-то не так записал, - рассказывает Ирина Лупанова. - А вот в посемейном списке 1913 года деревни Сырцево Липовского сельского общества Вожгальской волости Вятского уезда под N 166 среди других Шаляпиных значится Федор Иванович, причем крестьянином, хотя в то время уже был всемирно известным певцом.

Почитать в ЦГАКО можно и письма дочери Федора Ивановича - Ирины. На исторической родине в Кирове она побывала в 1971 году - за семь лет до своей смерти. Тогда имя прославленного баса, лишенного звания народного артиста за побег из страны и поддержку семей русских эмигрантов, только-только выходило из-под запрета.

Ирина Федоровна Шаляпина-Бакшеева - актриса, работавшая в труппах разных театров. В годы Великой Отечественной войны участвовала в концертах фронтовых артистических бригадах. Снималась в таких фильмах, как "Честное слово" (1918), "Суд чести" (1948), "Встреча на Эльбе" (1949), "Поэт" (1956), "Поединок" (1957), "Две жизни" (1961), "Большая дорога" (1962, СССР-ЧССР), "Цветы запоздалые" (1969).

Справка "РГ"

Федор Иванович Шаляпин (13 февраля 1873 года - 12 апреля 1938 года) - русский оперный и камерный певец (высокий бас), солист Большого и Мариинского театров, театра Метрополитен-опера (США). Занимался в разное время живописью, графикой, скульптурой, снимался в кино. Оказал большое влияние на мировое оперное искусство.