Застекленные шкафчики на стене небольшого гаража в отдаленном пермском микрорайоне Висим буквально забиты зажигалками. По внешнему виду большинства из них даже и не подумаешь, что это приспособления для извлечения пламени.

Николай Мезенцев: Разбираю, копаюсь, узнаю, как работает. Восстанавливаю - и на полочку в коллекцию. Фото: Константин Бахарев

Пламя из гранаты

Пермяк Николай Мезенцев собирает зажигалки больше 30 лет, еще до службы в армии начал. Одинаковых в его собрании не найти.

- Многие коллекционируют торговые марки, - говорит Николай. - Допустим, Zippo или Marlboro. И набирают сотни штук. Они разные, конечно, но смысла в такой коллекции я не вижу.

Его самого больше интересует внешний вид, устройство, принцип действия зажигалки. Многие экспонаты для своей коллекции он купил с рук на металлорынке в Перми.

- Обычно в нерабочем состоянии такие приобретения, - Николай вертит в руках латунный цилиндр с закругленным концом, похожий на боеприпас от крупнокалиберного пулемета. - Разбираю, копаюсь, узнаю, как работает. Восстанавливаю - и на полочку в коллекцию.

"Пуля" на вид цельнометаллическая, и как из нее исторгнуть пламя, представить реально трудно. Оказывается, верхушка отвинчивается, внутри колесико и хлопковый фитилек. Мезенцев считает, что это командирская зажигалка. Находясь в землянках, офицеры ставили зажигалку на стол, и она светила как лампа. Бензина в ней хватает надолго.

Кстати, экспонатов военной тематики у Николая на полочках хватает. Это самые разнообразные "пистолеты", "обрезы" и даже четыре "гранаты". Три сувенирные, одну он купил в Прохоровке, что под Белгородом. Зажигалка в корпусе от настоящей гранаты Ф-1.

Откуда горит?

Мезенцев по специальности электрик, работает мастером в пермской энергокомпании. Приходится много бывать в командировках. Делали освещение в 2013 году на стадионе "Фишт" в Сочи, готовились к Олимпиаде. Сейчас ездят в Красноярск, монтируют освещение на горнолыжных трассах к универсиаде. Там, в Сибири, Николаю подарили любопытную зажигалку. На вид обычная, но по бокам два вогнутых кружочка. Ее можно зажать пальцами и вращать легким толчком.

- Забавная, похожа на спиннер, - улыбается Николай. - Крутишь так и успокаиваешься. Очень мне нравится.

Несколько лет назад Мезенцев каждый день ходил на работу с новой зажигалкой из своей коллекции. Коллеги порой просили прикурить или просто, увидев диковинную вещь, брали посмотреть.

- Всегда один и тот же вопрос задавали, - смеется Николай. - А откуда огонь появляется? Потом спрашивали: а как ее зажечь?

Действительно, сопло у зажигалок находится в самых разных, неожиданных местах. Например, есть экспонаты в виде эротических статуэток. Мужики, говорит Николай, сначала долго смотрят на них, оценивают, а потом пытаются зажечь. Пламя при этом появляется из... разных, скажем так, мест.

Именно коллеги помогли Мезенцеву привести коллекцию в порядок. Узнав, что сотни самых разных и довольно ценных предметов хранятся в чемоданах, они сделали ему навесные шкафчики. Теперь все зажигалки на виду. И все равно места не хватает.

Просто мистика

Экспонаты для своей коллекции Мезенцев находит в разных городах, бывая там в командировках. Также дарят знакомые, друзья, знающие об увлечении Николая. Одну зажигалку, копию модного нынче айфона, откуда-то привез сын. Да и сам он ходит по табачным магазинам, киоскам, спрашивает у продавцов. Те перезванивают, сообщают, что привезли необычные зажигалки. Как-то раз пять штук сразу купил.

Но была пара случаев, которые сам коллекционер считает мистическими, и объяснению эти происшествия не поддаются.

- Раз ждали поезд на вокзале Перми II, - вспоминает Мезенцев. - Ехали в командировку. Я увидел игровой автомат, где можно выиграть всякие безделушки. Подошел, кинул монетку, и мне выпала зажигалка! Потом сколько монеток ни бросал, ничего больше не выиграл. Совпадение любопытное.

Второй случай произошел с ним дома. Николай давно уже купил дом на Висиме, что в Мотовилихе. Пришло время делать ремонт. Занимался кухней - там прибить, тут отпилить. И в самом верху бревенчатой стенки увидел маленький брусок. Раньше внимания не обращал. А тут руку поднял и провел по нему вслепую - а там зажигалка! Причем старая, бензиновая, таких давно уже не делают.

- Лежала там многие годы, - улыбается Николай. - Ждала меня, получается? Сейчас я ее починил, в коллекции место заняла.

Сразу не поймешь

Глядя на многие зажигалки, не сразу догадаешься, что это устройства для извлечения огня. Например, набор домашней посуды: скороварки, кастрюли или бутылочки - по виду обычные сувениры. Некоторые принимают их за солонки или перечницы. Есть в коллекции даже два миниатюрных унитаза.

Бывают зажигалки многофункциональные. В одной такой хранится мундштук, в него раньше вставляли папиросы или сигареты. В другой имеется отделение для небольшого ножа или маленьких ножниц. Есть так называемая вечная спичка. Это для охотников или рыбаков, тех, кто на природе костер разжигает. Непромокаемая, с устойчивым пламенем.

Всякие зажигалки хранит Мезенцев. Много помпезных, настольных, бронзовых - кони, змеи и прочее. Множество машинок, среди которых выделяется модель экскаватора.

- Когда его видят, сразу интересуются: а это точно зажигалка? Не перепутали коллекции? - смеется Николай. - Потом крутят в руках, пытаются зажечь. Очень любопытный экспонат.

Есть зажигалка, вмонтированная в бляху ремня, - достал, поджег что надо и обратно вставил. Ракетки теннисные, мячики. Есть даже с памятной надписью, старая, в железном корпусе, с гравировкой "На память Соколову Т. Ф. Молотов, 1945".

- Видимо, кому-то дарили, - говорит Николай. - Если хозяин найдется, отдам сразу. Случайно купил. Починил, работает сейчас.

По натуре Мезенцев любознателен. И для него главное в коллекции не количество экспонатов, а то, как они работают.

- Очень интересно восстанавливать зажигалки, - считает он. - Будто бы простой механизм, а сколько труда, задумок в них порой вложено. И когда удается починить вроде совсем поломанную, ощущаю себя кем-то вроде изобретателя.

Прибор с секретом

Самую старую зажигалку в своем собрании Мезенцев датирует XIX веком. Купил ее на металлорынке. Необычная на вид, бензиновая. Николай не может разобраться с изготовителем. Маленькое клеймо - рисунок в круге, явно не отечественное.

- У нас или звездочка, или номер, - говорит Мезенцев. - А точно такую же я в одном фильме видел, какой-то барон от нее прикуривал. Не знаю, где сделана. Все хочу докопаться. Даже в интернете найти не могу по клейму.

Есть зажигалка, которую он считает уникальной по принципу действия. Многие ломали голову, как же извлечь из нее огонь. Для этого необходимо снять сбоку стопорный хомутик и резко нажать на выступ. Внутри быстро проворачивается кремень и воспламеняет газ.

- Никто не догадался, - демонстрирует Николай необычный экспонат. - Надо покумекать, как и чего нажимать.

Уже давно коллекционер пытается восстановить зажигалку в корпусе пистолета "Беретта". Однако никак не получается подобрать нужный провод - зажигалка с пьезоэлементом, а "родной" провод от нее утерян, и как ни пытается Николай, ничего не получается, никак искра не долетает до сопла, откуда газ идет, гаснет в стволе.

Каждую зажигалку после покупки коллекционер тщательно осматривает. В 50 лет зрение уже не такое острое, как в молодости, поэтому приходится пользоваться лупой.

Кстати

В Европе запрещено продавать зажигалки в виде разных предметов, чтобы дети не перепутали и не обожгли себя.