Филиал "ПМУ" АО "ОХК Уралхим" подвел итоги деятельности, направленной на охрану окружающей среды, в 2018 году.

Предприятие уже 13 лет работает без превышения нормативов воздействия на окружающую среду. Фото: ПМУ

За отчетный период общие затраты на природоохранные мероприятия составили 141,3 миллиона рублей (без НДС), что на 16,7 процента больше, чем в 2017 году.

Предприятие уже 13 лет работает без превышения нормативов воздействия на окружающую среду. Для снижения выбросов в атмосферный воздух в 2018 году на заводе заменили фильтры на некотором оборудовании. Все стоки передаются на доочистку. Плата за эту услугу является существенной частью расходов на природоохранные мероприятия.

Подтверждением успешной работы предприятия в области охраны окружающей среды является тот факт, что филиал "ПМУ" в ноябре 2018 года прошел второй надзорный аудит Bureau Veritas Certification на соответствие требованиям международного стандарта в области экологии ISO 14001:2015.

Прямая речь

Алексей Аверьянов, директор филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" в городе Перми:

- Забота об окружающей среде - приоритет в работе компании "Уралхим". Филиал "ПМУ" постоянно совершенствует работу в этом направлении, чтобы соответствовать высоким международным экологическим стандартам. Мы прилагаем все усилия, чтобы минимизировать воздействие на природу.