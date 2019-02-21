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21.02.2019 09:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пермские ученые создали "характер" для роботов

Текст: Алексей Трапезников
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые Пермского университета создали математическую модель принятия альтернативных решений роботом на основе логической и эмоциональной памяти.

Фото: Volodymyr Horbovyy/ iStock
В Мэрилендском университете создали робота размером с муравьиную голову

Как пояснил старший преподаватель кафедры математического обеспечения вычислительных систем ПГНИУ Юрий Шарапов, для моделирования поведения роботов были использованы исследования психологов о том, какие функции в человеке выполняют эмоции и как они влияют на его память.

В результате удалось создать математическую модель принятия решений роботом в зависимости от его эмоционального псевдовоспитания и накопленного логического опыта. Благодаря этому в определенный момент времени робот сможет принимать либо логическое, либо эмоциональное решение, либо впасть в ступор и не сделать выбор.

Разработанные математические модели могут быть использованы при создании программного обеспечения коботов - роботов, физически взаимодействующих с людьми на производстве, а также персональных роботов и персонажей с имитацией поведения человека в компьютерных играх.

Общество Наука Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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