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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На лечение в Нижний

Пострадавших от взрыва газа жителей Магаса доставили в приволжскую столицу
Текст: Михаил Баранов (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 39(7797)
Вчера спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород пятерых жителей Магаса (Ингушетия), пострадавших от взрыва бытового газа.
Перелет из Магаса в Нижний новгород длился около 2,5 часа. Все это время пациенты находиоись под наблюдением врачей. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области Перелет из Магаса в Нижний новгород длился около 2,5 часа. Все это время пациенты находиоись под наблюдением врачей. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
Перелет из Магаса в Нижний новгород длился около 2,5 часа. Все это время пациенты находиоись под наблюдением врачей. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Тяжелобольных пациентов, среди которых трое детей (их возраст - 2,5 года, 7 и 13 лет), из аэропорта перевезли в Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ), где им оказывают необходимую помощь. По словам пресс-секретаря ПИМУ Алексея Никонова, состояние всех пятерых тяжелое, но стабильное.

В Ингушетии при взрыве газа пострадал человек

- Они находятся в реанимации, пациентам проводится искусственная вентиляция легких, - сообщил он. - У детей ожогами поражено до 70 процентов кожного покрова. У двух женщин состояние получше.

Во время полета пациентам также оказывалась медицинская помощь. Как сообщил Александр Попов, врач - анестезиолог-реаниматолог отряда "Центроспас" МЧС России, четверым из них проводилась искусственная вентиляция легких.

Справка "РГ"

Самолет Ил-76 МЧС России, совершивший санитарный рейс, оснащен современным оборудованием и специальным медицинским модулем, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать необходимую медицинскую помощь пострадавшему во время полета.

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