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21.02.2019 16:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Свадебный кортеж в Арзамасе устроил "фигурное катание" у памятника

Текст: Яна Шамаева

В Арзамасе Нижегородской области водители свадебного кортежа устроили "фигурное катание" на автомобилях на мемориальной площадке у Вечного огня. Видео с "пируэтами" нарушителей накануне опубликовали в социальных сетях.

В комментариях жители области требовали наказать правонарушителей за осквернение памятника. В ответ администрация города в соцсетях опубликовала сообщение, что уже направила заявление в правоохранительные органы.

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По информации пресс-службы МВД по Нижегородской области на место выезжали сотрудники полиции и установили участников инцидента. Двух водителей привлекли к административной отвественности за "нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской отвественности владельцев транспортных средств и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона".

Мужчинам грозит штраф до двух тысяч рублей.

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