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21.02.2019 13:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии закрыли клинику, лечившую детей без лицензии

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В городе Белебей больше года работала частная детская клиника, не имеющая лицензии на медицинскую деятельность. Об этом сообщили в Белебеевской межрайонной прокуратуре.

Фото: i
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Проверку надзорный орган провел по обращению гражданина, который сообщил о незаконной деятельности детской клиники. Выяснилось, что действительно частная фирма предлагала в своем офисе услуги для несовершеннолетних. В частности, там можно было пройти медосмотр, прийти к врачу, который назначал лечение. Тут же ставили внутривенные капельницы и уколы. Но только соответствующих документов на медицинскую деятельность у клиники не оказалось.

В итоге гендиректора фирмы привлекли к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, а клиника по требованию прокуратуры перестала работать.

Отметим, что гендиректор этой фирмы - врач-педиатр с большим стажем работы.

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