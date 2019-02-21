В ДТП на трассе Москва - Уфа погибли три человека

В Татарстане автомобиль Renault Duster врезался в грузовик Mercedes. Три человека, еще один человек госпитализирован

ДТП произошло 21 февраля на 762 километре трассы Москва - Уфа в Верхнеуслонском районе республики, сообщили в УГИБДД МВД по РТ.

По предварительным данным, в условиях снегопада водитель Renault Duster превысил скорость. Его машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком.

В результате водитель и двое пассажиров скончались на месте. Еще один человек с травмами доставлен в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.