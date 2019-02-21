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21.02.2019 18:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре упавшая с крыши глыба льда сломала позвоночник подростку

Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело по факту падения наледи с крыши дома в Самаре. Ледяная масса обрушилась на подростка, врачи диагностировали у него перелом позвоночника, сообщили в пресс-службе ведомства.

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По данным следствия, инцидент произошел днем 19 февраля в Железнодорожном районе  города. Лед обрушился на подростка 2002 года рождения с крыши жилого дома №18 по улице Аэродромной. В результате юноша получил закрытый перелом позвоночника в грудном и поясничном отделах.

Следователи считают, что ЧП произошло по вине коммунальщиков, которые обслуживают данный дом. Они некачественно произвели очистку кровли от снега и наледи, что и привело к травмированию подростка. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас устанавливается круг подозреваемых.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара
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