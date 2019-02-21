В Самаре упавшая с крыши глыба льда сломала позвоночник подростку

Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело по факту падения наледи с крыши дома в Самаре. Ледяная масса обрушилась на подростка, врачи диагностировали у него перелом позвоночника, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел днем 19 февраля в Железнодорожном районе города. Лед обрушился на подростка 2002 года рождения с крыши жилого дома №18 по улице Аэродромной. В результате юноша получил закрытый перелом позвоночника в грудном и поясничном отделах.

Следователи считают, что ЧП произошло по вине коммунальщиков, которые обслуживают данный дом. Они некачественно произвели очистку кровли от снега и наледи, что и привело к травмированию подростка. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас устанавливается круг подозреваемых.