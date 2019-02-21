Житель Саратовского района пенсионер Михаил Ищенко обратился в "Российскую газету". Всю жизнь Михаил Михайлович проработал в Саратовском районном объединении сельхозтехники. Начинал трактористом, закончил - руководителем этого же предприятия. Даже живет он много лет в поселке с говорящим названием Сельхозтехника.

С 1 января этого года всем сельским труженикам, проработавшим в АПК не менее 30 лет и проживающим в сельской местности, решением правительства было предусмотрено повышение пенсии. На 25 процентов увеличивается фиксированная выплата к страховой пенсии по старости или инвалидности. По данным регионального отделения Пенсионного фонда, прибавка составит 1333,55 рубля.

Наш читатель, который, еще раз подчеркнем, проработал в сельском хозяйстве всю жизнь, доплаты к пенсии не получил. Сам Михаил Михайлович сначала думал, что о нем просто забыли. Однако, как выяснилось, по мнению местных сотрудников Пенсионного фонда, у пенсионера отсутствует право на получение данной выплаты.

У Михаила Ищенко - около сорока лет работы в АПК, что почти на десять лет превышает стаж, необходимый для получения данной выплаты: в селе он живет до сих пор, давно не работает - возраст уже не тот. То есть на первый взгляд все критерии для оказания ему такой меры господдержки есть. В чем же дело?

Как пояснила руководитель пресс-службы регионального отделения ПФР Марина Парфенова, в ситуации разбирались сотрудники подразделения Пенсионного фонда по Саратовскому району. По их мнению, пенсионер "не прошел" по списку работ, профессий, должностей и специальностей, который вышел приложением к постановлению правительства, а именно им руководствуются работники ПФР при определении права на получение доплаты к пенсии.

Случай, как объясняют в региональном отделении Пенсионного фонда, не исключительный. Также, например, в доплате к пенсии сейчас отказывают тем сельчанам, кто работал в сельскохозяйственных производственных кооперативах, поскольку в списке упомянуты только колхозники и члены крестьянско-фермерских хозяйств.

С 1 января этого года сельским труженикам, проработавшим в АПК не менее 30 лет, правительство установило повышенную пенсию. Но оказалось, не всем

Как пояснили в реготделении ПФР, в то же время все такие факты, вызывающие сомнения и споры, фиксируются, в дальнейшем информация по ним будет передана в правительство для изучения и возможного внесения изменений в нормативную документацию, не исключено, в будущем списки могут дополнить, уточнить.

Казалось бы, какие вопросы к сотрудникам Пенсионного фонда, если они выполняют постановление правительства? Однако не все так однозначно в этой ситуации. Список в приложении к постановлению правительства РФ делится на четыре части. В первых трех, посвященных растениеводству, животноводству и рыбоводству, перечисляются десятки должностей, от агрономов до энтомологов. Четвертая часть касается "работы в колхозах, на машинно-тракторных станциях, на межколхозных предприятиях (организациях), совхозах... которая выполнялась на территории РФ до 1 января 1992 года независимо от наименования профессии, специальности и занимаемой должности". Казалось бы, как раз к этому разделу списка и должны отнести таких тружеников, как Михаил Ищенко, но у сотрудников Пенсионного фонда, похоже, другое мнение.

Как рассказывает сам Ищенко, он пришел работать трактористом на машинно-тракторную станцию еще молодым парнем, после службы в армии устроился на буровую, где были выше заработки.

- Однако меня пригласили в райком и уговорили вернуться в сельское хозяйство, объясняя это большой нуждой в грамотных специалистах. Машинно-тракторные станции во всей стране переименовали еще в 1958 году. Сначала наша организация стала называться Саратовским районным объединением сельхозтехники, позже - Багаевским ремонтно-снабженческим предприятием, однако занимались мы все время одним и тем же делом - ремонтом сельхозтехники, обслуживали колхозы и совхозы района. Как-то даже странно представить, что сельское хозяйство в те годы могло бы обойтись без нашей работы, - удивляется Михаил Ищенко.

Между тем, по логике сотрудников Пенсионного фонда, получается, что могло.

- Поверьте, я не из-за пенсии своей переживаю, мне хватает. И не за себя мне обидно, а за моих товарищей, ведь таких людей в стране многие тысячи, - говорит Михаил Ищенко.

Мнение

Александр Никитин, руководитель правозащитного центра:

- В подобной ситуации, чтобы защитить свои права, гражданину необходимо получить в письменном виде отказ в удовлетворении заявленного требования. Далее он может действовать двумя способами. Самостоятельно или через депутатов по своему избирательному округу обратиться в организацию, которая готовила нормативный документ, и попросить разъяснить, что имелось в виду под данной формулировкой и распространяются ли на него эти права. Второй путь - обжаловать полученный отказ вышестоящему руководителю, он в данном случае, на мой взгляд, является более долгим и менее эффективным.