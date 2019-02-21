До начала в Красноярске Всемирных студенческих игр остались считаные дни. О том, насколько масштабный вклад в подготовку к этому событию внес флагман среди управляющих компаний краевого центра - УК "Холмсервис", - рассказывает ее генеральный директор Ирина Сидорова.

Ирина Ивановна, возглавляемая вами управляющая компания уже более 13 лет успешно работает на рынке услуг ЖКХ краевого центра. С чего все начиналось?

Ирина Сидорова: Я окончила политехнический институт по специальности "Промтеплоэнергетика". Начинала свой трудовой путь в проектно-конструкторском отделе Красноярского металлургического завода. Таким образом, с самого первого места работы моя деятельность была тесно связана с отоплением, вентиляцией, водоснабжением. Работала техником-смотрителем в жилищном тресте, инженером в "Водоканале", затем управляла ТСЖ. Наконец, в 2005 году, когда появилась возможность создать свою управляющую компанию, я возглавила "Холмсервис".

Скажите, что для вас как для руководителя столь надежной и добросовестной УК означает такое событие, как Универсиада? Что было сделано УК "Холмсервис" для подготовки Красноярска к этому событию?

Ирина Сидорова: Краевой центр готовился к этому большому международному спортивному празднику несколько лет. За это время в городе прошло масштабное строительство, многие проекты городского благоустройства были запланированы так, чтобы нести тематическую нагрузку. Наш коллектив с радостью присоединился к этой работе. Лицо города - его парадные площади, улицы, ухоженные исторические здания, силуэты новостроек. Дворы же являются средоточием повседневной жизни мегаполиса, по ним судят о гармоничности городского пространства в целом. Наш вклад в благоустройство Красноярска - это, в первую очередь, множество дворовых территорий со своим неповторимым имиджем, красотой и уютом. Отмечу, что мы всегда активно поддерживаем все городские инициативы, направленные на благоустройство. Участвовали в акции "Миллионному городу - миллион деревьев". Другим новым интересным направлением стал проект "Городская среда". Его главная идея - вовлечение жителей в формирование облика города, именно они должны решить, как будет выглядеть их двор в частности и Красноярск в целом, участвовать в мероприятиях по благоустройству и впоследствии с уважением относиться к созданному. Универсиада - это, безусловно, важнейшее событие в истории Красноярска. Делегации со всего мира приедут к нам в гости. Поэтому неудивительно, что перед таким масштабным событием город, в том числе и УК "Холмсервис", провел генеральную уборку, привел улицы и дома в опрятный вид. Для этого были задействованы серьезные ресурсы. Ну а мы всегда стремились к тому, чтобы УК "Холмсервис" отличалась от остальных компаний только в лучшую сторону. Для этого учитываем все пожелания жителей, изучаем специальную литературу, стараемся интересное применять на практике. Во время подготовки к Универсиаде мы задействовали весь свой немалый, годами наработанный опыт. Во-первых, была проделана большая работа по приведению к единому виду фасадов зданий. Отмечу, что 15 домов из 79, которые обслуживает УК "Холмсервис", попали в гостевую зону. Поэтому в первую очередь паспорта фасадов были изготовлены на так называемые гостевые улицы - Алексеева, 9 Мая, Авиаторов. Всем собственникам и арендаторам, которые размещали свою рекламу на фасадах жилых домов, мы направили письма с уведомлением, что они должны привести ее в соответствие с паспортом и правилами благоустройства города Красноярска.

Фасады десятков зданий были приведены к единому виду по правилам благоустройства города. Фото: Из архива компании

Как эти фасады в идеале должны выглядеть, что об этом говорится в паспортах?

Ирина Сидорова: Паспорта подразумевают, что на фасадах домов появляется единый стиль, аккуратная наружная реклама и грамотно установленные кондиционеры, что сделает облик домов опрятным и стильным. Для рекламных баннеров теперь выделены специальные места согласно определенному архитектурному облику дома, который учитывает все, вплоть до того, в каком цветовом решении должна быть выполнена реклама. Помимо прочего, размещение баннера требуется согласовать с городскими архитекторами, после чего заключить договор с УК на аренду общего имущества жильцов дома. Не скрою, на наш призыв привести в порядок вывески и плакаты откликнулись не все предприниматели. Некоторые конструкции нам пришлось демонтировать самостоятельно, с привлечением специальной техники. Это был длительный трудоемкий процесс, но мы его завершили, и теперь обслуживаемые УК "Холмсервис" дома выглядят достойно. Кроме того, мы приняли участие в качестве оператора в работах по ремонту фасадов, балконов и дворовых ограждений в Советском районе Красноярска. Это для нас большая честь и доверие, потому что операторов выбирали из числа управляющих компаний, имеющих наиболее профессиональные кадры и специализированную технику. К работам мы приступили в самом начале года - 3 января. Жилой фонд, который нужно было привести в порядок, - объекты на улице Шахтеров, 18, 6а, 14, улице Спандаряна, 35. Это старые двух- и трехэтажные дома, они находились в плачевном состоянии, с отваливающейся штукатуркой. Так что работы было очень много, тем более что выполнить ее надо было в установленные нам сжатые сроки, до 25 января. Мы справились, и, честно скажу, справились замечательно, сделав все по высшему разряду - именно так всегда и работает УК "Холмсервис". Работали бригады профессионалов - кафельщики, плотники, штукатуры-маляры. При этом все материалы, дизайн и колористика обязательно согласовывались с администрациями Советского района и города Красноярска. Очень приятно, что после ремонта многие жители подходили и благодарили, говорили, что мы вернули зданиям красивый облик - по сути, подарили новую жизнь.

Специалисты компании в короткий срок привели в порядок старые дома в Покровке. Фото: Из архива компании

Проводила ли УК "Холмсервис" какую-то особую работу во вверенном вам жилом фонде? На тот случай, если гостям Универсиады захочется зайти во двор или подъезд, полюбопытствовать, как живется красноярцам?

Ирина Сидорова: Никаких особых приготовлений делать не пришлось. И в будни, и в праздники основополагающими для нас являются следующие показатели: безопасность, комфортные условия проживания, бесперебойная работа систем жизне-обеспечения в домах жильцов, ухоженная и облагороженная территория. Для того чтобы все работало как часы, нужно четко планировать свою деятельность и досконально знать все хозяйство: от водопроводного крана до инженерных систем, а также своевременно реагировать на поступающие заявки. Отмечу, что, согласно действующему законодательству, ремонт в подъезде должен проводиться не реже, чем один раз в пять лет. ООО "Холмсервис" эти сроки соблюдает. Во время отделочных работ мы стараемся использовать материалы, не имеющие запаха, обязательно негорючие, благо сейчас в магазинах интерьерных красок и материалов для ремонта - огромный выбор. Кроме того, в домах, где накоплены средства от аренды общедомового имущества, совместно с советами домов было принято решение выложить кафелем стены в холлах первых этажей - для красоты и чистоты. Так что мы готовы принимать гостей в любой момент. Дворы у нас тоже чистые, нарядные, с новыми современными малыми формами. В подъездах, в подвалах и на чердаках полный порядок, все стараемся содержать в идеальном состоянии. Единственное, что потребовало работы, - это жесткая зачистка столбов и трансформаторных подстанций от бумажной рекламы. Наши сотрудники делают ежедневные обходы, если где-то появляются новые объявления - сразу же убираем. А еще в прошлом году на улице Краснодарской, 35 мы оформили в стиле Универсиады хоккейную коробку для ребят. Теперь там детвору, желающую позаниматься зимними видами спорта, встречает нарисованная нами U-Лайка.

Ирина Ивановна, подводя итоги, какие выводы можно сделать из столь масштабной работы?

Ирина Сидорова: Несмотря на погодные условия и сжатые сроки, сотрудники УК "Холмсервис" выполнили работы с хорошим качеством и своевременно. Они доказали, что нашей управляющей компании по плечу практически любая задача. И еще раз подтвердили мою глубокую убежденность: в любой компании главное - это люди. Я очень ценю тех, кто работает рядом со мной. В нашей УК каждый сотрудник на своем месте, и каждый понимает степень ответственности, важности своего труда. За годы работы в нашей УК "Холмсервис" сложился замечательный коллектив. Я уверена, что на моих работников можно положиться, их не нужно дополнительно конт-ролировать. Они точно знают, как действовать, особенно в аварийной ситуации, а главное - как такую ситуацию не допустить. А еще, как житель своего города и патриот Красноярска, я горжусь, глядя на многочисленные спортивные объекты, возведенные для Универсиады. Тем более что после праздника все сооружения останутся нам, горожанам, послужат и детям, и внукам красноярцев, и это замечательно. И тем более приятно, что свой вклад в благоустройство города, его красоту и праздничный вид внесла и наша управляющая компания "Холмсервис".