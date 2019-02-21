Новосибирский губернатор прокомментировал Послание Федеральному Собранию

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поделился впечатлениями от выступления президента России с Посланием Федеральному Собранию.

"Сегодня в Москве Президент России Владимир Владимирович Путин выступил с Посланием Федеральному Собранию. Я присутствовал на церемонии в Гостином дворе. В этом году меня особенно впечатлила первая часть выступления, посвященная дальнейшему развитию социальных сфер. Глава государства владеет в деталях и цифрах информацией по всем острым проблемам жителей страны", - написал Андрей Травников на своей странице в социальной сети Facebook.

"Также я обратил внимание на то, что президент мало говорил о долгосрочной и среднесрочной перспективах. В основном, речь шла о задачах на ближайшие годы - 2019-2021. Президент четко сказал, что еще необходимо сделать здесь и сейчас, какие новые решения нужны сегодня. Не было повторения мероприятий, которые уже отражены в национальных проектах. Озвучивались дополнительные решения, которые, в том числе обсуждались на президиумах Госсовета в Ялте, Казани, на форуме в Сочи с участием губернаторов", - отметил глава Новосибирской области. "Будем работать вместе над реализацией новых поставленных задач", - резюмировал Андрей Травников.