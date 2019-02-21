Путин поручил усилить меры безопасности на Универсиаде

Усилить меры безопасности в Красноярске и ряде районов области в связи с проведением зимней Универсиады поручил президент. Меры начнут действовать уже с сегодняшнего дня.

"Постановляю: ввести с 21 февраля по 15 марта 2019 года на территориях Красноярска, Березовского и Емельяновского районов Красноярского края усиленные меры безопасности в связи с проведением XXIX Всемирной зимней универсиады", - следует из указа главы государства.

Также Владимир Путин поручил создать межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности.