Рост цен после Нового года никого не удивил — его обещали давно, ссылаясь на рост налогов с 1 января. Но удивительно: далеко не все производители переписали ценники на свою продукцию - среди них и агрохолдинг "Саянский бройлер". Как предприятию удалось удержать стоимость, нам рассказал председатель совета директоров ООО «Саянский бройлер» Владислав Буханов.

Владислав Буханов: Начну с того, что курятина - социальный продукт. НДС на нее (за исключением филе и окорочков) остался прежним - 10 процентов. Но львиная доля в цене на птицу - это стоимость кормов. А на них налоги выросли. А значит, выросли и расходы у большинства производителей куриного мяса. К тому же на цену кормов на рынке влияет их состав, урожайность, политика перекупщиков. Удержать себестоимость в такой ситуации можно только в одном случае - обеспечивать себя фуражом самостоятельно. Что мы и делаем. Примерно половину необходимого объема пшеницы мы получаем от нашего дочернего хозяйства "Куйтунская нива", половину покупаем у давних партнеров - фермеров Заларинского, Куйтунского, Тулунского, Зиминского районов. Причем часть оплаты вносим еще весной, а остальную сумму - когда собран урожай. Фермеры имеют гарантированный сбыт, а мы - зерно по фиксированной цене. А еще в этом году мы полностью отказались и от покупки белковых кормов, заменив их собственными - рапсом. "Куйтунская нива" в 2018 году собрала более 8 тысяч тонн этой культуры. Словом, мы полностью обеспечили себя кормами на год вперед, а значит, на себестоимость нашей продукции не повлияли те факторы, которые вынуждены учитывать другие производители.

Наверняка от того, что едят цыплята, зависит, насколько вкусным будет куриный бульон на нашем столе?

Владислав Буханов: Безусловно. К сожалению, сегодня подделывают не только масло или сыр - поставщики порой "химичат" с кормами, занижают содержание растительного белка, частично заменяют его на рыбную или мясокостную муку. Проверить это, в принципе, можно, но такие анализы стоят дорого, а состав смеси может меняться от партии к партии. Между тем от содержания белка в рационе зависит, как быстро бройлер будет набирать вес, насколько упитанным он окажется к положенному возрасту. И если вернуться к вопросу о цене - если цыплята растут плохо, производитель либо теряет прибыль, либо перекладывает свои потери на покупателя. Мы не захотели переплачивать каждый раз, потому и перевели птицу на собственный классический зерновой откорм.Такая стратегия дает нам уверенность в постоянном качестве корма и его питательности, ведь мы его контролируем в буквальном смысле от стебля до кормушки. А значит, обеспечиваем хороший привес цыплят. В итоге нам не приходится повышать цены, притом что качество и вкус у мяса неизменно на высоте.

Но ведь такой подход требует немалых вложений?

Владислав Буханов: Без поддержки министерства сельского хозяйства Иркутской области, без региональных и федеральных программ льготного кредитования сельхозпроизводителей, лизинга сельхозтехники и оборудования осуществить такой проект было бы сложно. А участвуя в программах, мы смогли рассчитаться с фермерами на этапе посевной, приобрести сушилки, обустроить зернохранилища, без которых невозможно было бы самостоятельно обеспечивать предприятие кормами круглый год. Внедрение новых культур, введение в оборот залежных земель также поддерживается минсельхозом - ведь это повышает отдачу всей отрасли. И мне кажется, "Саянский бройлер" - это пример эффективного использования субсидий.

Кто ваш покупатель сегодня, как вы его представляете?

Владислав Буханов: Я часто слышу, что курицу покупают из-за дешевизны. Отчасти это действительно так. Но куриное мясо - это еще и диетический продукт, который выбирают за соотношение жира и белка. Поэтому наши покупатели - не только пенсионеры, но и спортсмены, которым нужна высокобелковая диета. А еще курицу легко и быстро готовить - поэтому ее предпочитают те, кто заходит в магазин купить что-то, что можно быстро приготовить на ужин. Наконец, многие любят курицу просто потому, что это вкусно. Вот поэтому мы сделали ставку на разделку тушки - покупатель выбирает ту часть, что ему нравится. Кто-то крылышки на барбекю, кто-то ножки в суп, кто-то грудку. А чтобы еще больше облегчить приготовление, мы запускаем новинку: куриные полуфабрикаты прямо в пакетах для запекания. Все, что нужно, - положить их в духовку. Ну и, конечно, найти нашу продукцию можно и в федеральных сетях, и в магазинах около дома.