Сибирские ученые первыми изучили влияние лазерного излучения на мышцы

Сибирские ученые выяснили, как сфокусированное терагерцовое излучение высокой мощности влияет на мышечную ткань. Такие исследования проводились впервые в мире: возможности применения коротковолнового излучения широко изучены, тогда как о воздействии длинноволнового терагерцового излучения на организм человека известно мало.

Сотрудники Института химической кинетики и горения СО РАН, а также Новосибирского государственного медицинского университета и Института ядерной физики проводили эксперименты на Новосибирском лазере на свободных электронах.

Как сообщили в Институте ядерной физики СО РАН, в результате были обнаружены такие повреждения мышечных волокон, которые не похожи на следы воздействия обычного медицинского лазера.

В качестве образцов ученые использовали скелетные мышцы коровы и крысы. Их облучали на установке, а затем изучали под микроскопом. В результате был обнаружен так называемый "эффект шифера": на тех фрагментах ткани, которые находились на расстоянии 1-4 сантиметра от точки фокуса излучения, появлялись ни на что не похожие повреждения. Лазер резал непрерывные мышечные волокна на кусочки. Медицинский лазер такого эффекта не дает, подчеркивают исследователи.

Ученые предположили, что это следствие того, что излучение импульсное: импульсы бьют по мышечной ткани со скоростью пять миллионов 600 тысяч ударов в секунду. "В результате лазер шинкует мышцы, как капусту", - считает старший научный сотрудник Института химической кинетики и горения СО РАН Александр Козлов.