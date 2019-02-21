В Барнауле в ДТП пострадал пассажир скорой помощи

В Барнауле утром на проселочной улице произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Не обошлось без пострадавших - в результате аварии был травмирован пассажир "скорой".

- Авария произошла примерно в 08.50 по местному времени, - отметили управлении ГИБДД по городу Барнаулу. - В поселке Октябрьском, на пересечении улиц Мозаичной и Петербургской столкнулись автомобиль Nissan Cube и УАЗ "таблетка". В ДТП пострадал 29-летний пассажир скорой помощи. С травмами он был доставлен в краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Причины и виновника этой аварии сейчас устанавливают сотрудники госавтоинспекции.