В Барнауле загорелась двухэтажная гостиница

В Барнауле несколько пожарных подразделений тушат гостиничный комплекс "Т-сервис" с сауной по улице 80-ой Гвардейской. Площадь возгорания составляет более 150 квадратных метров.

- Сообщение о пожаре в гостинично-досуговом центре с комнатами отдыха и сауной поступило в дежурную часть МЧС в 19 часов 31 минуту, - сообщил "РГ" представитель ГУ МЧС России по Алтайскому краю Олег Власов. - К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений открытым огнем горела крыша комплекса.

Как стало известно, гостиница представляет из себя двухэтажную постройку, надстроенную прямо над гаражным кооперативом. На месте происшествия работает 27 спасателей и 10 единиц техники. Причина пожара пока неизвестна.