В Кузбассе рэпер избил и ограбил своих фанатов

В Новокузнецке полиция возбудила уголовное дело в отношении рэпера, избившего и ограбившего поклонников за назойливость.

- В отношении подозреваемого возбуждены два уголовных дела по статье 161 УК РФ "Грабеж", - сообщили "РГ" в ГУ МВД России по Кемеровской области.

За помощью в полицию обратились два жителя Кузбасса. Молодые люди рассказали о том, что накануне приехали в один из ночных клубов в Куйбышевском районе Новокузнецка на выступление местного рэпера. После концерта фанаты решили познакомиться и лично пообщаться с любимым артистом. Однако рэпера настойчивость поклонников разозлила. Музыкант набросился на фанатов с кулаками, а затем отобрал у них деньги и мобильные телефоны.

Полиция задержала злоумышленника. Как выяснилось, похищенные деньги он уже успел потратить на алкоголь. Рэпер заявил стражам порядка, что "наказал фанатов за назойливость".

Музыканту может грозить до четырех лет лишения свободы.