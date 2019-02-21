В районах Новосибирской области развивают социальную инфраструктуру

Сузунский район по ряду экономических показателей входит в число лидеров в Новосибирской области. Наряду с экономикой активно развивается и социальная сфера: даже в небольших поселках идет капитальный ремонт больниц, школ, спортплощадок. А в райцентр недавно вернулось "важнейшее из искусств": кинотеатр в Сузуне не работал пятнадцать лет, а теперь новый зал, оснащенный современным оборудованием, не уступит и новосибирским мультиплексам.

- Мы должны делать все для того, чтобы молодежь, получив среднеспециальное и высшее образование, хотела сюда вернуться, жить здесь и работать, - подчеркивает председатель регионального Законодательного собрания Андрей Шимкив. - Очень важно, что Сузунский район сумел сохранить восемьдесят-девяносто процентов своих сельхозпредприятий, в том числе малых. Я не против больших агрокомплексов, но когда во всем районе развивается только три крупных хозяйства, то погибают целые деревни - люди остаются без работы.

В прошлом году в Сузунском районе произвели почти 103 тысячи тонн зерна, 38,5 тысячи тонн молока и 4,3 тысячи тонн мяса. Развивается не только аграрный комплекс - в прошлом году район принял свыше 80 тысяч туристов, для этого была создана новая инфраструктура. В частности, недавно открылся уникальный музей сибирской народной иконы - четвертый объект в туристическом комплексе "Сузун-завод. Монетный двор".

Теперь есть где отдохнуть и местным жителям: в зале бывшего городского ДК, который теперь занимает центр культуры и досуга молодежи, открылся современный кинотеатр. По словам его руководителя Юлии Гусаровой, за первый месяц работы было продано более семи тысяч билетов, хотя зал вмещает 97 человек. Безусловным лидером проката стала российская военная драма "Т-34", мальчишки приходили посмотреть по несколько раз.

- Мне было восемь лет, когда в 2004 году в Сузуне закрыли единственный кинотеатр, - вспоминает методист центра Ксения Ряшенцева. - Мама рассказывала, как они с отцом в молодости ходили в кино: там крутили в основном индийские и старые отечественные фильмы, но это лучше, чем ничего. Мое поколение в юности было лишено и такой возможности. Теперь же в Сузуне кинопремьеры выходят день в день с российским графиком, показываем фильмы в формате 3D и с великолепным звуком.

По соседству с новым кинотеатром меньше чем за год вырос большой спортивный центр - сейчас там завершаются отделочные работы. Здесь откроется более двадцати секций. Как предполагают в администрации района, заниматься спортом в центре будут жители не только Сузуна, но и других муниципальных образований.

- Объект построен за восемь месяцев, ввод в эксплуатацию намечен на 28 февраля, - отметил председатель комитета заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Евгений Покровский. - Безопасность спорткомплекса отвечает современным стандартам - использованы новые огнеупорные материалы и покрытия.

Обновляются социальные объекты не только в райцентре. Например, в селе Шарчино после капитального ремонта начала работать больница, где принимают пациентов и из окрестных поселков. До недавнего времени врачи работали в старых кабинетах, где не было даже водопровода.

- За прошедший год в районе капитально отремонтировали несколько медучреждений. Кроме того, получил одобрение проект пристройки к районной больнице, где разместится хирургическое отделение. Ремонта шарчинской участковой больницы мы ждали несколько лет, - подчеркивает главврач сузунской ЦРБ Владимир Утенков. - Деньги были выделены в рамках работы депутатов по наказам избирателей. Теперь в селе есть полноценная больница со стационарным отделением, которая обслуживает порядка двух тысяч человек из нескольких поселков.

Повышение качества жизни и создание комфортных условий для работы, по мнению областных депутатов, должны решить основную проблему сельских территорий - уменьшить отток населения.

Прямая речь:

Андрей Шимкив, председатель Законодательного собрания Новосибирской области:

- Уже практически готов новый областной закон о господдержке в сфере АПК. Он направлен на то, чтобы обеспечить развитие не крупных холдингов, а средних предприятий. Мы просто обязаны их сохранить, чтобы люди не уезжали из деревни. Ограничив размер поддержки крупного бизнеса, мы направим порядка 500 миллионов рублей в год средним хозяйствам.