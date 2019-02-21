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Многие люди сталкивались в своей жизни с потерей близкого человека. Беда всегда застает врасплох, больно бьет по душе, наполняет скорбью… А тут еще на плечи падают нескончаемые хлопоты по организации и проведению похорон. К тому же проводы родственника зачастую выливаются в неподъемную для семьи сумму. Как сделать для ушедшего близкого человека все возможное и при этом не пробить в финансах ощутимую брешь, рассказывает вице-президент АО "Страховая компания "Колымская" по Восточной Сибири Елена Свижак.
Елена Свижак: Ритуальное страхование — забота не только о себе, но и о своих близких. Фото: из архива компании Елена Свижак: Ритуальное страхование — забота не только о себе, но и о своих близких. Фото: из архива компании
Елена Свижак: Ритуальное страхование — забота не только о себе, но и о своих близких. Фото: из архива компании

Елена Ивановна, о похоронах и ритуальных услугах у нас говорить почему-то не принято. Но это не значит, что люди в таких услугах не нуждаются… Какую помощь здесь может оказать ритуальное страхование?

Елена Свижак: Страхование жизни на случай смерти, или, иными словами, ритуальное страхование - это забота не только о себе, но и о своих близких, родных, которым в печальный момент приходится, увы, очень часто сталкиваться с некачественными услугами, завышением цен, кредитами с высокими процентами. Да, пожилые люди, как правило, имеют привычку откладывать сбережения на черный день, но им редко удается накопить нужную сумму, ведь пенсия у многих из них невелика. Да и наличие отложенной суммы не гарантирует, что после смерти человека близкие оформят все так, как того желал умерший. Вот для того, чтобы избавить людей от нужды откладывать и беспокоиться о деньгах на ритуальные услуги, чтобы гарантировать им качественные и достойные похороны, и существует услуга ритуального страхования.

Известно, что страховая компания "Колымская" предоставляет услуги по ритуальному страхованию уже более 25 лет. Какие преимущества у тех, кто заключает договор страхования жизни на случай смерти именно в "Колымской"?

Елена Свижак: Во-первых, это надежность предоставления гарантий выполнения обязательств. Деятельность страховых компаний лицензирована государством, регулируется Центробанком РФ и жестко регламентируется Законом о страховании и Гражданским кодексом РФ. Средства, полученные от клиентов, поступают в специальные резервные страховые фонды и используются только на страховые выплаты. Во-вторых, наш договор страхования отличается четкими, юридически выверенными условиями, учитывающими все нюансы предстоящего страхового события, возможностью расторжения договора, индексацией страховой суммы. В-третьих, АО "Колымская" дает возможность предоставления ритуальных услуг в любом городе, где находятся наши офисы, - от Владивостока до Краснодара. А также выступает гарантом их качества. Мы снимаем это бремя с плеч родственников, тщательно проверяя, насколько полно были оказаны ритуальные услуги, перед тем как их оплатить.

Расскажите подробнее об индексации страховой суммы.

Елена Свижак: Страховая компания "Колымская" разработала программу "Пожизненная", в которой указанная в договоре страховая сумма индексируется с учетом неумолимого удорожания жизни. Случись печальное событие, и родные либо получают направление в ритуальную службу для оказания комплекса услуг, либо в течение трех дней получают деньги с учетом ежегодной индексации, в точном соответствии с официальным показателем индекса потребительских цен. Средства, вложенные в страховой полис, не обесцениваются инфляцией еще и потому, что приобретается гарантированный перечень ритуальных услуг. И сколько бы лет ни прошло, насколько бы ни поднялись цены в период действия договора, при наступлении страхового события по полису СК "Колымской" будет предоставлен именно тот комплекс услуг, который предусмотрен в полисе. А все проблемы по оплате и организации захоронения совместно с ритуальной службой берет на себя страховая компания "Колымская".

Какие программы ритуального страхования предлагает "Колымская"?

Елена Свижак: Мы даем возможность нашим клиентам самим выбрать наиболее подходящую программу страхования исходя из уровня доходов и пожеланий. Сегодня у нас существует пять программ ритуального страхования, с разными ценами, сроками, защитой. Существует также беспроцентная рассрочка платежа от 12 до 36 месяцев, накопительная система скидок, в зависимости от выбранной программы. Для оформления договора можно прийти в компанию, а можно созвониться с агентом и вызвать его на дом. Таким образом, заключить договор страхования жизни на случай смерти совсем несложно даже для пожилых людей, а выгода здесь очевидна: спокойствие за себя и своих близких, уверенность в том, что в нужный час семья не останется без материальной поддержки, о ней позаботится страховая компания "Колымская". 

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