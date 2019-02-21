Погода последних нескольких недель на 5-6 градусов превышает норму, что может ускорить наступление весны и весеннего половодья. На каких реках паводок может быть особенно сильным, об этом эксперты рассказали на конференции в "Российской газете".

"За 140 лет у нас такого февраля не было", - рассказал Юрий Варакин, начальник Ситуационного центра Росгидромета. И в целом зима была мягкая и теплая, отметил он. Метеоролог уточнил, что в марте серьезного изменения ситуации, вероятнее всего, не произойдет. "В марте мы сильных морозов уже не ждем", - рассказал он.

Весна уже вступила в свои права в Северо-Кавказском округе, и паводок сюда придет раньше других регионов. К нему готовы и реки Калининградской области, где температура уже доходила до 10 градусов тепла. Почти нет снега, и уже начался пожароопасный период на юге Приморья. На Европейской территории паводок также может пройти раньше обычного. Но есть надежда, что он не принесет сложностей и не приведет к подтоплению населенных пунктов. Запасы снега в этом году на европейской территории страны большие, но февральские оттепели уменьшили его объем. В итоге вода частично ушла в почву. Обычно в таких случаях не происходит резкого повышения уровня рек в половодье, что снижает риск затопления берегов.

Большие запасы снега в Волго-Камском бассейне. Но эти реки относятся к регулируемым, уточняет Варакин. Для гладкого прохождения половодья на них проводятся работы, которые способствуют очищению русла рек ото льда, в том числе взрывные работы.

Больше обычного снега накоплено в Западной Сибири и на Северном Урале. Также снега много в Ханты-Мансийском округе. "Где действительно будет сильное половодье - это реки Западной Сибири", - отметил Варакин. Это реки Ангара, Енисей и их притоки. Особенно риски сильного подъема воды в реках повышаются, когда резкое и продолжительное потепление приводит к активному таянию снега.

О предстоящем поводке рассказали Вадим Никаноров, врио руководителя Федерального агентства водных ресурсов, Юрий Варакин, начальник Ситуационного центра Росгидромета, и Андрей Макаров, руководитель Амурского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов. Фото: Александр Корольков

В основном избыток снега наблюдается на севере страны, сообщил Варакин. Эти территории вызывают наибольшее опасение. На этих территориях из-за сильных морозов произошло промерзание рек. Особенно это актуально для севера Красноярского края и Иркутской области. "Там толщина льда существенная и будет повышение (уровня воды) при вскрытии", - поясняет Варакин. Однако Варакин отметил, что эти территории относятся к регулируемым. Так что отсутствие подтоплений населенных пунктов напрямую зависит от слаженной работы людей.

Особое внимание заслуживает прохождение паводка на реке Бурея, где в декабре 2018 года в средней части Бурейского водохранилища произошел сход оползня. Бурея оказалась полностью перекрыта. "Водохранилище быразделилось на две неравные изолированные части, и водообмен между ними был прекращен", - рассказал Вадим Никаноров, врио главы Федерального агентства водных ресурсов.

Температура февраля в этом году на 5-6 градусов превышает норму. Весна и весеннее половодье в этом году будут ранними

Сложившаяся ситуация создавала большие риски при прохождении паводка. "Какие риски мы видели в случае, если не получится возобновить связь между верхней и нижней частями водохранилища? Это дальнейший рост уровня Бурейского водохранилища в верхней части, возможное подтопление населенных пунктов в Верхнебуреинском районе, а также объектов Байкало-Амурской магистрали", - отметил Никаноров.

Перемычку, которая восстановила водообмен между двумя частями водохранилища, удалось выполнить 12 февраля, что существенно снизило риски неблагоприятных явлений при прохождении весеннего паводка. Прогноз паводка был сделан на основе средних многолетних значений притока воды в водохранилище с апреля по май.

"По нашим прогнозам, в текущем году негативных последствий для села Чекунда при пропуске весеннего половодья не ожидается", - сообщил Никаноров. Даже если и будут какие-то подтопления, то только несколько улиц, которые расположены вдоль водохранилища. Также в зоне половодья может оказаться населенный пункт Усть-Ургал.

Для мониторинга паводковой ситуации будут созданы две группы специалистов, которые во время прохождения паводка будут мониторить уровень воды в водохранилище. "Одна группа будет работать в районе завала, вторая - в районе села Чекунда", - сообщил Никаноров. Если уровень воды окажется высоким, будет приниматься решение об отселении части жителей, попавших в зону подтопления. В дальнейшем в районе села Чекунда возможно строительство защитных гидротехнических сооружений. Это один из вариантов защиты населения в период паводка, отметил Никаноров. Так, рассматривается вариант строительства земляной дамбы около 4 километров, которая будет проходить вдоль водохранилища. Эксперты отметили, что до начала половодья на Буреи остается много времени. "До вскрытия еще далеко. Все равно процесс от момента, когда температура перейдет через ноль, до момента вскрытия - неделя-две в зависимости от удаленности на север", - сказал Варакин. По прогнозу, половодье на реке Бурея начнется в конце марта - начале апреля.