Матвей Гузий в свои 11 лет уже создает приборы, которыми в будущем обязательно начнут пользоваться многие люди. Сейчас удивительный подросток конструирует сразу несколько приспособлений для слабовидящих и слепых.

Матвей с девяти лет начал заниматься на станции юных техников Пятигорска. Это муниципальное учреждение дополнительного образования, в котором бесплатно посещают разные кружки почти четыреста детей из столицы СКФО и городов Кавказских Минеральных Вод. Вот и юный Матвей после уроков дважды в неделю едет из Железноводска, чтобы паять, клеить и программировать.

Последнее из его изобретений - трость, с помощью которой можно узнать расстояние до ближайших предметов. В основе лежит вспомогательная система бесконтактных датчиков "парктроник". Она используется в автомобилях для облегчения парковки. Такая трость позволяет замечать препятствия без дополнительных постукиваний. Это изобретение Матвей Гузий представил в финале Всероссийского конкурса "Умник".

Забавно, но два года назад мальчика не хотели брать в кружок, потому что занимаются там дети постарше - программа занятий рассчитана на школьников седьмых-11-х классов. Но затем пошли навстречу, сказали, что Матвей может пока писать, чертить и вникать в процесс. Долго вникать не пришлось.

- У него с малых лет появился интерес к технике, как она устроена, как работает, - рассказывает мама мальчика Светлана Гузий. - Заниматься в кружке он захотел сам, очень настойчиво просил, так что инициатива полностью от него исходила.

Трость Матвей придумал вместе со своим преподавателем Николаем Жуковым.

- Когда взялись за новый прибор, то решили сделать что-то социально важное и полезное для людей. Разговор зашел о тех, кто плохо видит - представили, как им трудно приходится на наших улицах со своими тросточками. Неожиданно вспомнили о парктронике: автомобиль ведь именно с помощью своего радара может маневрировать в ограниченном пространстве. И тогда Матвей предложил поместить электронные датчики в трость для слепых, - вспоминает Жуков. - Это сейчас экспериментальная модель, а в дальнейшем хотим поставить ультразвуковой датчик. Все-таки парктроник в открытом состоянии слишком подвержен атмосферным помехам.

Обучение на станции идет по принципу от простого к сложному, и постепенно ребята учатся программировать электронную плату, подключать к ней модули и часы, даже метеостанцию или что-то еще - вариантов множество.

- У нас ушло примерно недели две, четыре-пять занятий. Принцип работы ведь достаточно простой. Ультразвуковой датчик подает сигнал, который отражается от препятствия и возвращается назад. Расстояние при этом рассчитывается довольно точно. Работает все примерно как природная эхолокация летучих мышей. Определив расстояние до препятствия, трость подает звуковой сигнал, - обстоятельно рассказывает корреспонденту "РГ" о своем детище Матвей Гузий.

Для системы решено сделать наружный корпус: чтобы погодные условия не влияли на работу датчика. Есть идея встроить еще и GPS-навигатор. Можно будет забить туда несколько маршрутов и по нажатию кнопки выстраивать наиболее часто используемые. Навигатор, как в автомобиле, с помощью голоса будет подсказывать, сколько метров и в какую сторону идти. Кроме того, в рукоять трости Матвей придумал вставить еще и вибродвигатель - в этом случае сигнал прибора можно ощутить рукой, что очень важно на шумных городских улицах.

Процесс идет, понятно, не слишком стремительно, мешают самые разные факторы. К примеру, Матвей сначала хотел сделать временный корпус из фанеры, и его выбор пал на станок для 3D-печати. Однако на станции юного техника такого пока нет - бюджет муниципальной организации не позволяет приобрести дорогостоящий аппарат. Теперь придется обойтись своими силами.

С детства, по словам мамы, юный изобретатель на игрушки почти не обращал внимания - все больше брался за отвертки и плоскогубцы. Однажды к ним в гости собралась крестная из Москвы. Она спросила, что привезти. И к своему удивлению услышала от трехлетнего Матвея, что парнишка мечтает о настоящей шлифовальной... болгарке. А однажды в детском саду разобрал тумбочку, чтобы узнать ее устройство. Затем дошла очередь и до телефона...

При этом у Матвея есть другие интересы, помимо тяги к конструированию. У парня два велосипеда, на которых он любит кататься. Но и тут конструктор в нем перевешивает - в ближайшее время на одну из машин поставит бензиновый двигатель: комплект для усовершенствования байка уже заказан. Еще увлекается рыбалкой, весной хочет поехать в Астрахань, говорит, там клев лучше.

В школе отметки разные, мальчик бывает так увлечен своими занятиями, что немного отпускает ситуацию с уроками. Тогда родителям приходится вмешиваться.

- А на последний Новый год заказал целую паяльную станцию - довольно круп-ное приспособление. Теперь на занятия в кружок приходит со своим аппаратом, - улыбается его мама.

Матвей признался, что решил, куда будет поступать после школы: его выбор пал на МГТУ имени Баумана. Определено и будущее направление - "проектирование и производство ракет и ракетно-космических комплексов". Говорит, именно выпускников вуза, имеющих такую специальность, берут на работу в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия", а оттуда - в отряд космонавтов.

А теперь - градусник

Трость - далеко не первое, что Матвей собрал на занятиях в кружке. До этого был роботизированный автомобиль на основе платформы Arduino, а еще игра, в которой по сигналу нужно нажать на кнопку - кто первый нажмет, тот и победил.

Из ближайших планов - поездка в начале марта в Ставрополь на выставку "Таланты XXI века". На ней Матвей собирается представить не только трость, но еще и градусник для слепых - над его созданием он сейчас усиленно трудится. Проект пока не реализован, поэтому еще предстоит разработать его концепцию.

- Несмотря на то что Матвей еще маленький - краевые конкурсы в основном идут от 14 или 16 лет, - его работы организаторы с удовольствием принимают в первую очередь из-за социальной составляющей. Трость, надеюсь, не последнее изобретение, - говорит директор станции юных техников Сергей Федорович.

Кстати, еще один ученик станции работает над интересным проектом - "Говорящая голова". Сделана она будет из фанеры, но сервоприводы приведут ее в движение, а динамики позволят говорить. Главное - так запрограммировать технику, чтобы она еще и правильно двигалась. По словам Николая Жукова, ее можно будет использовать даже для чтения лекций, чтобы заинтересовать детей практически любой темой.

Мнение

Алексей Пересада, заместитель директора станции юного техника Пятигорска:

- Мы делаем все возможное, чтобы начатый проект был доведен до конца. Такой подход учит детей добиваться результата, соблюдать дисциплину. Ребята выбирают идею, прорабатывают и реализуют, а потом обязательно представляют работы на конкурсы и выставки. Это, с одной стороны, дополнительное образование, которое помогает ребятам определиться с выбором профессии еще за школьной партой. Стараемся самых талантливых ребят "продержать" у себя хотя бы до 10-го или 11-го класса. К сожалению, на поступление в вузы достижения такие почти не влияют - добавляют всего несколько баллов к ЕГЭ. Хорошо, если бы при поступлении в технические вузы на лучших выпускников - таких же, как мы, станций юных техников - обращали особое внимание. А тех ребят, кто добился уже успехов на уровне России, может, принимали бы и без экзаменов. Ведь именно такие ребята, как наш Матвей Гузий, - надеюсь, у него большое конструкторское будущее, - со временем вырастут в Гагариных и Королевых.