В Дагестане выявлено массовое хищение газа. На днях задержаны заместитель генерального директора "Газпром межрегионгаз Махачкала" Даниялбек Багаутдинов и его подчиненный, начальник отдела компании. Их подозревают в хищении природного газа и денег, заплаченных потребителями.

Ранее уголовное дело по фактам мошенничества было возбуждено в отношении руководителя компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимира Анастасова. Сейчас он находится под стражей.

- Задолженность республики за газ при Анастасове выросла на восемь миллиардов рублей, - сообщил глава Дагестана Владимир Васильев во время работы Российского инвестиционного форума в Сочи.

Следователи продолжают раскручивать механизм махинаций в газовой сфере Северного Кавказа. Так, Анастасов приехал работать в Дагестан из Кабардино-Балкарии, где возглавлял компании "Газпром межрегионгаз Нальчик" и "Газпром газораспределение Нальчик". Как рассказал "РГ" источник в следственных органах, звенья этой цепочки замыкаются в деле Арашуковых: отец и сын создали на юге России подконтрольную семье газовую империю.

Всего, по данным правоохранителей, в Дагестане сотрудники газовой компании могли похитить более миллиарда рублей.

Как рассказали в прокуратуре региона, проведены обыски почти на тысяче объектов газопотребления. По материалам прокурорских проверок возбуждено восемь уголовных дел.

- Компания "Газпром межрегионгаз Махачкала" систематически начисляла абонентам несуществующие долги с целью скрыть потери и хищение газа, - рассказал прокурор Дагестана Денис Попов. Существовал и вариант "Б", по которому деньги перекидывали на обезличенные лицевые счета, оформленные на "мертвые души". Местные жители неоднократно жаловались на внезапно возникавшие у них долги, многим приходилось доказывать свою невиновность через суд.

Сумма похищенных таким образом средств пока еще подсчитывается. К примеру, в Карабудахкентском районе необоснованные платежи только за последние два месяца составили около 40 миллионов рублей.