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21.02.2019 14:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Гидрометцентре сообщили о раннем паводке

Текст: Ирина Жандарова
Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Фото: Александр Корольков/РГ Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Фото: Александр Корольков/РГ
Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Фото: Александр Корольков/РГ

Погода в феврале стоит на 5-6 градусов выше нормы, сообщил Юрий Варакин, начальник Ситуационного центра Росгидромета на пресс-конференции "Прогноз весеннего паводка. Гидрологическая обстановка на реке Бурея после освобождения ее русла от оползня" в медиацентре "Российской газеты".

"За 140 лет у нас такого февраля не было", - сказал он. Это влияет на паводковую обстановку.

В Северо-Кавказском округе все уже цветет. "Уже можно говорить, что юг будет раньше сроков", - отметил он. Уточнив, что первыми вскроются горные реки.

В Крым к 23 февраля вернутся морозы и снегопады

На Европейской территории паводок также может пройти раньше обычного, но не будет сильным. Запасы снега значительные, однако февральские оттепели уменьшили его объем. В итоге мы имеем дело с напитанной влагой почвой. В этом случае не возникает резкого подъема уровня воды на реках.

Основные опасения вызывают реки западной Сибири - Ангара и Енисей. Из-за сильных морозов произошло их промерзание. При паводке это может создать препятствия при прохождении воды. Однако Варакин отметил, что эти территории относятся к регулируемым, то есть для гладкого прохождения половодья на них проводятся взрывные работы, для очищения русла рек. Поэтому отсутвия подтопления населенных пунктов на берегах этих рек во многом зависит от подготовки к паводку и проведенных работ.

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