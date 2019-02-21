В Нальчике загорелся рынок "Дубки"

В столице Кабардино-Балкарии горит рынок "Дубки", который находится на окраине города. По данным ГУ МЧС по региону, площадь пожара достигла примерно 200 квадратных метров.

- Сообщение о пожаре на территории рынка в Нальчике поступило на в Центр управления в кризисных ситуациях в 12:26, на место отправлены пожарные бригады, - рассказали в пресс-службе МЧС по КБР.

Информации о причинах пожара пока нет, люди с рынка эвакуированы. По предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас огонь тушат около 40 человек из спасательных частей Нальчика и восемь единиц техники.