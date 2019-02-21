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21.02.2019 15:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Парк вернули жителям Дзуарикау

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 39(7797)
Уникальный парк в селении Дзуарикау под Владикавказом, посвященный памяти героически погибших во время Великой Отечественной войны семи братьев Газдановых, вновь перейдет в собственность республики. А еще недавно на его месте планировалось возвести многоэтажные дома.
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Мемориальный комплекс был создан в память о героической семье: Хаджисмел и Магомет Газдановы погибли в боях за Севастополь: Дзарахмат - возле Новороссийска, Хасанбек - в Белоруссии, Созрико - в Киеве, Махарбек - под Москвой, Шамиль - у стен Берлина. Однако юридически у памятника погибшим братьям и созданной вокруг него зеленой зоной не было статуса парка. И в 2009 году Алагирский район продал эту территорию частному лицу, который решил застроить ее. Но в 2016 году жители Дзуарикау обратились к властям республики с просьбой вмешаться в ситуацию.

- После обращения властей республики инвестор решил вернуть парк республике на безвозмездной основе, - рассказал корреспонденту "РГ" министр государственного имущества и земельных отношений РСО - Алания Руслан Тедеев. - Также передается расположенное на территории парка строение площадью более 600 квадратных метров, где в будущем может появиться исторический музей. Недавно была утверждена схема расположения земельного участка. Он пройдет все необходимые этапы регистрации, после чего  вместе со строением перейдет в собственность республики и получит статус исторического мемориала.

Общество История Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия
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