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22.02.2019 09:14
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Неизвестный Эрмитаж

5 фактов из жизни главного музея страны, о которых вы, возможно, не слышали
Текст: Алексей Филиппов
Российская газета - Неделя № 39(7797)
255 лет назад родился главный музей России: 22 февраля 1764 года (11 февраля по старому стилю) Екатерина II подписала указ о принятии картин прусского коммерсанта Гоцковского.

Незадолго до смерти царица писала одному из своих корреспондентов: "Мой музей в Эрмитаже состоит, не считая картин и лоджий Рафаэля, из 38 тысяч книг, четырех комнат, наполненных книгами и гравюрами, 10 тысяч резных камней, приблизительно 10 тысяч рисунков и собрания естественнонаучного, заполняющего две большие залы..."

Коллекцию из 16 тысяч монет и медалей Екатерина не упомянула.

Надворные и комнатные коты

Фото: Алексей Бронников
Эрмитаж показал "задрапированные" картины итальянца Умберто Мариани

Подвалы Эрмитажа охраняют от крыс 50 котов. Котят пристраивают на акциях "Хочу домой!" - их владелец получает сертификат "Владелец эрмитажного кота", дающий право бесплатного посещения музея. У каждого эрмитажного кота есть персональные миска, лоток и корзинка для сна. Котов в Эрмитаж завезли из Казани в XVIII веке по указу Елизаветы Петровны. Екатерина II пожаловала им статус "охранников картинных галерей" и разделила на два класса: "надворных" и "комнатных". Во время Великой Отечественной все городские коты погибли или были съедены, и Эрмитаж кишел крысами. После войны в город завезли 5 тысяч котов и кошек, и крысы исчезли.

Эрмитаж и великий пожар

Коллекции Эрмитажа вполне могли погибнуть 17 декабря 1837 года. Николай I значительно пополнил Эрмитаж, но ему же Россия обязана самым грандиозным в ее истории пожаром. Император считал себя знатоком всего на свете, он лично утвердил составленный Монферраном проект переустройства дворца. При этом император решил сэкономить: фальшивые зеркальные стены были сделаны деревянными, из-за инженерной ошибки их слишком сильно нагревало отопление.

Результатом стал трехдневный пожар, после которого от Зимнего остался каменный остов. Эрмитаж удалось отстоять с величайшим трудом.

История эвакуаций

Эрмитаж эвакуировали три раза. Первый - во время войны 1812 года: картины отправили на север, в Вычегду. Это была совершенно секретная операция, известно о ней крайне мало.

Второй раз в августе 1917 года, когда немцы взяли Ригу, эту эвакуацию проводило Временное правительство. Сокровища Эрмитажа были вывезены в Москву под надежной охраной на поезде с пулеметами. Эвакуация затянулась, и часть ящиков с экспонатами осталась на месте - их не успели отправить из-за Октябрьского переворота.

Третья эвакуация прошла в Великую Отечественную войну. Официально к ней начали готовиться 23 июня 1941 года, на следующий день после начала войны. А на самом деле директор Эрмитажа Орбели начал эту подготовку еще в 1939-м, когда Германия напала на Польшу, хотя за это могли посадить. Поэтому сборы завершились в рекордно короткие сроки, и 1 июля первый эшелон с сокровищами Эрмитажа ушел в Свердловск. А то, что должно было уехать в последнем эшелоне, так и осталось в городе - началась блокада.

Судьбы хранителей

В раннюю советскую эпоху Эрмитаж раздирала борьба между директором Сергеем Тройницким и хранителем отделения мусульманского средневековья Иосифом Орбели. Оба были замечательными специалистами и столбовыми дворянами, Орбели имел древний княжеский титул. Темпераментный и агрессивный востоковед оказался созвучнее революции, и Тройницкий отправился в ссылку, через несколько лет после этого Орбели возглавил Эрмитаж. Орбели спас от продажи на Запад уникальную коллекцию иранского серебра, многие сотрудники Эрмитажа обязаны ему свободой, а возможно, и жизнью.

Картины для мировой революции

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Эрмитаж предложил создать российскую систему охраны картин

В двадцатые годы сокровища Эрмитажа продавались на Запад: надо было финансировать мировую революцию. Троцкий торопил с распродажей, призывая не гнаться за ценой: как только революция победит в одной из ведущих западных стран, буржуазии станет не до искусства, и цены упадут.

Посетителей Эрмитажа пугали опустевшие залы: были проданы такие шедевры, как "Венера перед зеркалом" Тициана, сейчас экспонируемая в Вашингтоне, "Портрет папы Иннокентия Х" Веласкеса, коллекции нидерландской и фламандской живописи, шедевры Строгановского дворца.

В начале тридцатых годов распродажа Эрмитажа была прекращена: прибыль, которую она принесла, составила менее одного процента от валового дохода страны.

Специально для "РГ"

Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа:

- В этом году Эрмитаж станет главной темой российского павильона на Венецианской биеннале. Как главную тему нас предложил комиссар выставки Семен Михайловский. И это хорошая идея.

Начинаться все будет с атлантов, на биеннале мы представим точные копии их ног, срезанных посередине. Развлекательную часть выставки представит художник Александр Шишкин-Хокусай. У него будет некая игра с копиями фламандских картин, напоминающая об Эрмитаже, как игре. А главной темой станет разговор о главной картине Эрмитажа, всемирном символе милосердия, о "Возвращении блудного сына" Рембрандта. Идея и сценарий всего этого разговора в руках у режиссера Александра Сокурова.

Михаил Пиотровский.
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