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21.02.2019 12:56
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Александро-Невская Лавра отпустила на выставку в Эрмитаж картину Йорданса

Текст: Елена Яковлева
Картина фламандского живописца Якоба Йорданса "Оплакивание Христа" будет временно передана из Александро-Невской Лавры в Государственный Эрмитаж. 25 февраля картина из убранства главного Свято-Троицкого собора Лавры впервые покинет храм для экспонирования в музее. Это большое событие и для музейщиков и для Церкви, между которыми то и дело разгораются войны на тему, что кому принадлежит и где кончаются границы культуры и начинаются границы Церкви, когда-то эту культуру создавшей.

Живописное полотно станет одним из главных экспонатов выставки "Якоб Йорданс (1593-1678). Картины и рисунки из собраний России", которая пройдет с 1 марта по 26 мая в Николаевском зале Государственного Эрмитажа.

Фото: REUTERS
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Для Эрмитажа присутствие такой картины на первой столь масштабной экспозиции полотен одного из наиболее значительных фламандских живописцев XVII века (кроме работ из коллекции Эрмитажа там будут представлены картины из ГМИИ имени А.С. Пушкина, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Пермской государственной художественной галереи и Государственного художественного музея Нижнего Новгорода) очень важно.

Отправка картины в музей стала возможной благодаря специальному договору между Государственным Эрмитажем и Александро-Невской Лаврой, в котором, в частности, предусмотрена страховка произведения искусства на время перемещения и участия в выставке, сообщает сектор коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии.

Для транспортировки картины в 11 часов утра в Александро-Невскую Лавру прибудут специалисты, которые должны аккуратно снять трехметровое полотно со стены Свято-Троицкого собора, вынуть его из рамы, упаковать и под охраной доставить в Эрмитаж.

Картина живописца Якоба Йорданса "Оплакивание Христа". Фото: vsdn.ru
Культура Арт Живопись Общество Религия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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