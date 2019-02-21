Александро-Невская лавра передаст картину на выставку в Эрмитаж

С 1 марта по 26 мая в Государственном Эрмитаже будет открыта выставка "Якоб Йорданс (1593-1678). Картины и рисунки из собраний России". Одним из ее главных шедевров станет полотно "Оплакивание Христа", которое обычно украшает убранство Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры.

В Эрмитаж работу фламандского живописца доставят 25 февраля. Специалисты аккуратно снимут трехметровое полотно со стены собора, вынут его из рамы, упакуют и в сопровождении охраны транспортируют к месту готовящейся выставки. Она расположится в Николаевском зале.

В Санкт-Петербургской митрополии особенно отмечают тот факт, что картина впервые покинет храм для экспонирования в музее.

- Это стало возможным благодаря специальному договору между Государственным Эрмитажем и Александро-Невской Лаврой, в котором предусмотрена страховка произведения искусства на время перемещения и участия в выставке, - отмечают там.

Полотно Якоба Йорданса "Оплакивание Христа" было приобретено в 1764 году императрицей Екатериной II, она же впоследствии и подарила это произведение живописи новопостроенному Свято-Троицкому собору Александро-Невской Лавры.

Кстати, выставка в Эрмитаже станет первой масштабной экспозицией одного из наиболее значительных фламандских мастеров XVII века. Помимо шедеров Эрмитажа и Лавры, в нее войдут экспонаты из коллекций Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Пермской государственной художественной галереи и Государственного художественного музея Нижнего Новгорода.