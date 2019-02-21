Новости

В Барнауле загорелась двухэтажная гостиница 17:27
Эксперты объяснили рост российского экспорта в Германию 17:25
Сообщение о минировании Минобрнауки оказалось ложным 17:23
В Москве представят более 300 мероприятий к Дню защитника Отечества 17:22
Госдума не успела рассмотреть законопроект о наследовании пенсий 17:17
Россияне завоевали первое "золото" на чемпионате Европы по биатлону 17:15
Лавров назвал причину осложнения отношений Москвы и Токио 17:12
Mitsubishi показала новое изображение электрического внедорожника 17:11
Премьер-министр и Госдума обсудят запрет хостелов в жилых домах 17:09
В Ярославле возбуждено дело за попытку взорвать многоэтажку 17:06
Москва совершенствует грантовую поддержку некоммерческих организаций 17:05
Пьяный дебош избитого актера сериала "Солдаты" Абдулова попал на видео 17:00
Беларусь возглавила рейтинг лучших стран СНГ для российских туристов 17:00
Назарбаев принял отставку правительства Казахстана 16:58
РФ не дала ПА ОБСЕ принять рекомендацию о недопуске наблюдателей на выборы 16:55
Видео: В Беларуси выпустили первый в стране электромотоцикл 16:50
Автокран рухнул на проезжую часть Страстного бульвара в Москве 16:44
В Коми похитителя картофеля нашли по цифрам на снегу 16:43
Назарбаев намерен отправить правительство в отставку 16:42
Умер режиссер сериала о Мегрэ Клод Горетта 16:35
В "Шереметьево" откроется мост для самолетов 16:24
В Мурманске упавший на улице мужчина 20 минут оставался без помощи 16:23
Собянин поручил открыть в этом году в школах Москвы 30 IT-классов 16:17
Вышел новый душераздирающий мультфильм от Pixar 16:15
Александро-Невская лавра передаст картину на выставку в Эрмитаж 16:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
21.02.2019 16:14
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Александро-Невская лавра передаст картину на выставку в Эрмитаж

Текст: Инга Бугулова (Санкт-Петербург)

С 1 марта по 26 мая в Государственном Эрмитаже будет открыта выставка "Якоб Йорданс (1593-1678). Картины и рисунки из собраний России". Одним из ее главных шедевров станет полотно "Оплакивание Христа", которое обычно украшает убранство Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры.

В Эрмитаж работу фламандского живописца доставят 25 февраля. Специалисты аккуратно снимут трехметровое полотно со стены собора, вынут его из рамы, упакуют и в сопровождении охраны транспортируют к месту готовящейся выставки. Она расположится в Николаевском зале.

Фото: Предоставлено пресс-службой Русского музея
Русский музей продолжает рассказывать сагу о Романовых

В Санкт-Петербургской митрополии особенно отмечают тот факт, что картина впервые покинет храм для экспонирования в музее.

- Это стало возможным благодаря специальному договору между Государственным Эрмитажем и Александро-Невской Лаврой, в котором предусмотрена страховка произведения искусства на время перемещения и участия в выставке, - отмечают там.

Полотно Якоба Йорданса "Оплакивание Христа" было приобретено в 1764 году императрицей Екатериной II, она же впоследствии и подарила это произведение живописи новопостроенному Свято-Троицкому собору Александро-Невской Лавры.

Кстати, выставка в Эрмитаже станет первой масштабной экспозицией одного из наиболее значительных фламандских мастеров XVII века. Помимо шедеров Эрмитажа и Лавры, в нее войдут экспонаты из коллекций Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Пермской государственной художественной галереи и Государственного художественного музея Нижнего Новгорода.

Культура Арт Живопись Культура Арт Музеи и памятники Общество Религия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума не успела рассмотреть законопроект о наследовании пенсий
РФ не дала ПА ОБСЕ принять рекомендацию о недопуске наблюдателей на выборы
В Госдуме рассказали о работе по реализации Послания
Курц назвал неконкурентоспособным американский сжиженный газ
Назарбаев принял отставку правительства Казахстана